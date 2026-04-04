Китай введет обязательную маркировку «цифровых людей»

Китайский интернет-регулятор опубликовал проект правил, регулирующих развитие и использование «цифровых людей» — виртуальных персонажей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Документ вынесен на общественное обсуждение до 6 мая, пишет Reuters.

Согласно инициативе, весь контент с участием цифровых аватаров должен сопровождаться маркировкой, указывающей на их искусственное происхождение. Власти также намерены запретить использование таких персонажей для создания «виртуальных интимных отношений» с пользователями младше 18 лет.

Регулятор подчеркивает, что новые меры направлены на защиту детей от манипуляций и формирования зависимости. Платформам предписывается исключить механики, способные вызывать аддиктивное поведение, а также контролировать контент, связанный с сексуальными намеками, насилием или дискриминацией.

Кроме того, правила запрещают создавать цифровых людей на основе чужих персональных данных без согласия, а также использовать виртуальные образы для обхода систем идентификации.

Документ содержит стандартные для китайского регулирования ограничения: цифровым персонажам запрещено распространять информацию, угрожающую национальной безопасности, подрывающую государственную власть или нарушающую территориальную целостность страны.

Власти Китая последовательно усиливают контроль над быстрорастущей индустрией искусственного интеллекта. Новые правила призваны закрыть регуляторные пробелы в сегменте цифровых аватаров и установить рамки его дальнейшего развития в соответствии с требованиями безопасности и государственной политики.