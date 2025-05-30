Кирилл Диденок, Даня Крастер и Ирина Леонова выступили на конференции Startup Village

На конференции Startup Village в рамках дискуссии «Не постом единым. Скрытые возможности инфлюенс-маркетинга» выступили Кирилл Диденок, диджитал-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM , Даня Крастер, научпоп-блогер и телеведущий, и Ирина Леонова, генеральный директор Apple Skin. Об этом Sostav рассказали представители коммуникационного агентства.

Одним из главных вопросов стала роль личного бренда основателя. Даня Крастер убежден в его необходимости: «Сегодня потребителям важно видеть человека за брендом. Поэтому я считаю, что основателям компаний необходимо вести соцсети и делиться с аудиторией своими ценностями, ведь они напрямую проецируются на продукт».

Ирина Леонова, основательница Apple Skin: Я сознательно не развиваю личный бренд — выгорела от этой тусовки и от постоянной необходимости выглядеть идеально. Мы выбрали другой путь донесения ценностей нашего продукта: работаем с блогерами, несмотря на то, что Apple Skin ориентирован на b2b-аудиторию. Отправляем продукцию по бартеру, приглашаем на мероприятия, чтобы донести до конечного потребителя, что есть новый инновационный материал и что, в принципе, у нас в стране легкая промышленность еще жива.

Кирилл Диденок обратил внимание на эволюцию инфлюенс-маркетинга, который давно вышел за рамки стандартных публикаций.

Кирилл Диденок, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM: Сегодня бренды могут задействовать блогеров множеством способов — от организации public talk и создания лимитированных коллекций до интеграции в игры и музыкальные клипы. Важно отталкиваться от целей компании и степени креативности.

Особый интерес вызвал разговор об аудитории. Ирина Леонова отметила: «Мы сначала создаем продукт, а потом находим аудиторию через наши ценности. Подстраиваться под всех — значит не до конца реализовывать себя».

При этом по словам Дани, у блогеров ситуация несколько иная: «К сожалению, часто в блоге приходится показывать не то, что хочется, а то, что диктуют контекст, алгоритмы, популярные запросы. Когда у тебя миллионная аудитория, подход должен быть стратегическим. Поэтому при создании шоу мы ориентируемся в первую очередь на людей — какую их проблему ты решаешь своим контентом».