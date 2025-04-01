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18+
01.04.2025 в 07:20

Рынок кино и сериалов вырастет до 718 млрд рублей к 2030 году

Средний темп роста ожидается на уровне 7% в год

К 2030 году российский рынок кино и сериалов может составить 718 млрд руб. Средний темп роста ожидается на уровне 7% в год. При этом анимация будет расти ежегодно на 11%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование развития киноиндустрии Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В АСИ отметили, что в отрасли намечается положительная динамика. Так, в 2023 году выпущено 198 фильмов — на 82% больше, чем в 2019 году. Доля отечественных картин в прокате достигла 65%, а к 2030 году может вырасти до 85%.

Российская анимация в 2023 году заработала в зарубежном кинопрокате $11,5 млн, что на 20% больше, чем в 2022 году. Объем производства отечественной анимации за последние 12 лет вырос в 2,5 раза. Целевой ориентир по выручке к 2030 году — $35 млн.

Посещаемость кинотеатров пока не восстановилась после пандемии и составляет порядка 120 млн зрителей (на 44% ниже уровня 2019 года). Выручка сектора составила 448 млрд рублей, но к 2030 году она может превысить 700 млрд.

Телевидение, уверяют в АСИ, по-прежнему остается крупнейшим сегментом индустрии, несмотря на сокращение просмотра. По прогнозам, этот рынок также будет расти.

Кроме того, эксперты агентства выделили основные вызовы, на которых необходимо сосредоточиться. В их числе поддержка отечественного производства, привлечение инвестиций в отрасль, а также подготовка кадров в сфере цифровых технологий и виртуального производства.

Ранее сообщалось, что в топ самых быстроразвивающихся отраслей бизнеса по итогам четвертого квартала 2024 года вошли культура, образование и кино. К концу года киноиндустрия сохранила свое положение с индексом здоровья 62 балла.

АСИ
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