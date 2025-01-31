«Кинопоиск», «Пятерочка» и «Альфа-Банк»: названы победители премии Reputation Leaders 2025

30 января прошла церемония награждения победителей премии Reputation Leaders 2025 — рейтинга брендов с лучшей репутацией на российском рынке. В сегменте онлайн-кинотеатров победителем признан «Кинопоиск», торговая сеть «Пятерочка» стала лидером в номинации омниканальный ретейл. Организатор ежегодного мероприятия — агентство Sidorin Lab, специализирующееся на управлении репутацией в интернете.

Методология рейтинга основана на анализе цифрового следа брендов. Аналитики Sidorin Lab изучили информационное поле компаний в пяти сферах: банковские услуги, автопроизводители, страхование, омниканальный ретейл и онлайн-кинотеатры. Победителя в каждой категории выбирали из 30 участников, кроме сегмента «Онлайн-кинотеатры», куда вошли только девять видеосервисов.

Лидеры рейтинга Reputation Leaders 2025: «Альфа-Банк» (банковские услуги)

Toyota (автопроизводители)

«Т-Страхование» (страхование)

«Пятерочка» (омниканальный ретейл)

«Кинопоиск» (онлайн-кинотеатры)

В оценке учитывались популярность в СМИ и соцсетях, тональность поисковой выдачи, количество и качество отзывов на рекомендательных ресурсах. Технологическую поддержку премии обеспечили аналитические компании «Медиалогия» и JagaJam. Партнерами премии стали «Медиалогия» и JagaJam — ведущие компании в сфере медиа-аналитики и мониторинга социальных сетей. Их технологии позволили детально изучить данные и выдать точные результаты.