«Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги

«Кинопоиск» перечислил наиболее популярные спортивные лиги в онлайн-кинотеатре: рейтинг был составлен по числу подписчиков «Яндекс Плюса», которые смотрели трансляции в разделе «Спорт». КХЛ возглавила список, опередив Чемпионат Европы по футболу, Российскую премьер-лигу по футболу, Кубок России по футболу и UFC.

В топ-10 спортивных событий по числу смотрящих подписчиков вошли семь матчей Чемпионата Европы по футболу 2004 года. Возглавляет список финал Испания — Англия, за ним следуют полуфинал Испания — Франция, замыкает тройку рейтинга финал Лиги Чемпионов прошлого сезона между «Боруссией Дортмунд» и «Реал Мадридом».

Совокупная аудитория хоккейных матчей на «Кинопоиске» больше, чем футбольных. Самыми популярными играми КХЛ стали матчи плей-офф-2024. В топ вошли пять встреч с участием «Локомотива» и четыре с «Металлургом». Свыше 1,5 млн подписчиков смотрели в этом году матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту». Командой КХЛ с самым большим количеством лайков на «Кинопоиске» стал омский «Авангард».

Среди всех команд больше всего лайков от подписчиков получил футбольный клуб «Спартак». На втором месте — «Зенит», на третьем — футбольный клуб ЦСКА. Замыкают топ-5 испанские клубы «Барселона» и «Реал Мадрид».

Суммарно аудитория онлайн-кинотеатра посмотрела за год больше 87 млн часов спортивного контента, включая матчи, документальные фильмы и сериалы, а также дополнительный шоу-контент, видеоэссе и обзоры матчей.