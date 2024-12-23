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23.12.2024 в 12:40

«Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги

На первом месте в топе — КХЛ

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«Кинопоиск» перечислил наиболее популярные спортивные лиги в онлайн-кинотеатре: рейтинг был составлен по числу подписчиков «Яндекс Плюса», которые смотрели трансляции в разделе «Спорт». КХЛ возглавила список, опередив Чемпионат Европы по футболу, Российскую премьер-лигу по футболу, Кубок России по футболу и UFC.

В топ-10 спортивных событий по числу смотрящих подписчиков вошли семь матчей Чемпионата Европы по футболу 2004 года. Возглавляет список финал Испания — Англия, за ним следуют полуфинал Испания — Франция, замыкает тройку рейтинга финал Лиги Чемпионов прошлого сезона между «Боруссией Дортмунд» и «Реал Мадридом».

Совокупная аудитория хоккейных матчей на «Кинопоиске» больше, чем футбольных. Самыми популярными играми КХЛ стали матчи плей-офф-2024. В топ вошли пять встреч с участием «Локомотива» и четыре с «Металлургом». Свыше 1,5 млн подписчиков смотрели в этом году матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту». Командой КХЛ с самым большим количеством лайков на «Кинопоиске» стал омский «Авангард».

Среди всех команд больше всего лайков от подписчиков получил футбольный клуб «Спартак». На втором месте — «Зенит», на третьем — футбольный клуб ЦСКА. Замыкают топ-5 испанские клубы «Барселона» и «Реал Мадрид».

Суммарно аудитория онлайн-кинотеатра посмотрела за год больше 87 млн часов спортивного контента, включая матчи, документальные фильмы и сериалы, а также дополнительный шоу-контент, видеоэссе и обзоры матчей.

«Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги «Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги «Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги «Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги «Кинопоиск» назвал самые популярные спортивные лиги
Футбол КХЛ Кинопоиск Хоккей Итоги года
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