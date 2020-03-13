«Кинопоиск HD» инвестировал 1 млрд рублей в производство сериалов

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» от «Яндекса» вложит 1 млрд руб. в производство эксклюзивных сериалов. В этом году сервис планирует показать семь оригинальных проектов, в том числе эксклюзивы от компании «Медиаслово», пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора по контенту онлайн-кинотеатра Ольгу Филипук.

Свои первые оригинальные сериалы «Кинопоиск HD» покажет в конце марта — это фантастическая комедия «Проект «Анна Николаевна» и антиутопия «Последний министр» от Романа Волобуева. Оба проекта произвела продюсерская компания «Среда» Александра Цекало. Кроме того, видеосервис получил право первым выбирать любой новый проект продюсерской компании «Медиаслово». Размер инвестиций в сериалы компания не раскрывает.

Помимо сериалов «КиноПоиск HD» планирует эксклюзивно показывать и отечественное кино. Компания подписала соглашение с фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм», в рамках которого получит эксклюзивные права на показ фильмов, в которые инвестировал фонд. В соглашение вошли 12 картин, среди которых «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Гипноз» Валерия Тодоровского и «Фея» Анны Меликян.

«Яндекс» приобрел крупнейший в России сайт о кино «Кинопоиск» в 2013 г. С начала 2018 года он бесплатно показывет фильмы и сериалы на главной странице поиска, но среди предлагаемых картин популярных новинок нет. Два года назад на основе «Кинопоиска» вышел платный видеосервис. Сейчас у этого сервиса больше 1 млн платящих зрителей. Это один из крупнейших видеосервисов с подпиской в России.