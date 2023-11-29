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18+
29.11.2023 в 14:34

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» запустит семейный телеканал «Киномульт»

Он начнёт вещание с 18 декабря

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Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» 18 декабря запустит новый семейный телеканал «Киномульт». Он будет транслировать фильмы и анимацию из коллекции Гостелерадиофонда, ВГТРК, студии «Паровоз», «Союзмультфильма» и других студий. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

«Гавная задача [телеканала] — знакомить юное поколение телезрителей с художественными фильмами и мультфильмами, которые смотрели их родители в детстве, а также с хитами современной анимации», — пояснили в холдинге.

Программа нового канала будет представлена современной анимацией — «Тима и Тома», «Домики», «Бодо Бородо», «Бумажки», «Волшебный фонарь».

Также в телевизионной сетке будет классическое советское детско-юношеское кино. Например, юные зрители и их родители смогут увидеть такие фильмы, как «Капитан Немо», «Про Красную Шапочку», «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные», «Кортик» и «Бронзовая птица», «Проданный смех», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Зрителей также ждут анимационные хиты — «Весёлая карусель», «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», «Приключения Мюнхаузена», «Следствие ведут Колобки», «Приключения пингвинёнка Лоло», «Пластилиновая ворона», «Малышарики», «Умка», «Смешарики» и другие проекты.

Программа телеканала составлена с учётом часовых поясов, чтобы зрители в каждом регионе России могли смотреть фильмы и анимацию в удобное время, отметили в холдинге.

Кино Мультфильм Цифровое телевидение «Киномульт»
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