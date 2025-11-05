Kimberly-Clark купит Kenvue за $48,7 млрд

Американский производитель потребительских товаров и средств личной гигиены Kimberly-Clark (бренды Kleenex, Huggies и другие) планирует приобрести компанию Kenvue, выпускающую товары для здоровья, за $48,7 млрд. Об этом пишет Marketing-Interactive.

Ожидается, что сделка, одобренная советами директоров обеих компаний, будет закрыта во второй половине 2026 года при условии одобрения акционерами и регулирующими органами.

В результате сделки будет создана объединенная компания с предполагаемым годовым доходом в $32 млрд и скорректированным показателем EBITDA около $7 млрд в 2025 году.

Объединенную компанию возглавит главный исполнительный директор Kimberly-Clark Майк Сюй. Топ-менеджер заявил, что слияние «позволит использовать сильные стороны обеих компаний в науке, инновациях и создании бренда для удовлетворения растущих потребностей покупателей». Штаб-квартира останется в Ирвинге, штат Техас.

После завершения сделки акционеры Kimberly-Clark будут владеть около 54% объединенной компании, акционеры Kenvue — порядка 46%.