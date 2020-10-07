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07.10.2020 в 13:55

Портал Cybersport.ru провел ребрендинг. Новый логотип выбрали сами пользователи

Конкурс должен был показать «сильное и лояльное комьюнити, открытость для новых идей и инклюзивность»

Портал о киберспорте Cybersport.ru (входит в ESforce Holding) провел ребрендинг логотипа. Для этого был организован конкурс, в котором пользователи могли предлагать свои варианты айдентики. Отдельно в соревновании также приняли участие студенты Британской высшей школы дизайна и креативной группе бренда одежды для геймеров Outplay.

24 сентября — 4 октября на промостранице конкурса проводилось голосование, в котором приняли участие более 10 тыс. пользователей сервиса, в том числе инфлюенсеры киберспорта — геймеры и менеджеры команд. В финал отбора вышли три новых логотипа — один был выбран из 17 работ пользователей Cybersport.ru, второй — из десяти работ от Британки, а третий был предоставлен студией киберспортивной атрибутики.

Наибольшее число голосов получила работа дизайнеров из Outplay. Именно она стала новым логотипом бренда, который будет размещен на официальном сайте сервиса.

Логотип Cybersport.ru от Outplay Логотип Cybersport.ru от Outplay Логотип Cybersport.ru от Outplay Логотип Cybersport.ru от Outplay Логотип Cybersport.ru от Outplay Логотип Cybersport.ru от Outplay Логотип Cybersport.ru от Outplay

Отрыв от конкурентов у победителя вышел минимальным: за логотип Outplay проголосовало 38% пользователей, версии от Британской высшей школы дизайна отдали свое предпочтение 33% опрошенных, а пользовательский логотип за авторством Ильи Власова получил 29% голосов.

Логотип от студентов Британской высшей школы дизайна (автор — Александр Шибаев):

Логотип Cybersport.ru от Британской высшей школы дизайна Логотип Cybersport.ru от Британской высшей школы дизайна Логотип Cybersport.ru от Британской высшей школы дизайна Логотип Cybersport.ru от Британской высшей школы дизайна Логотип Cybersport.ru от Британской высшей школы дизайна Логотип Cybersport.ru от Британской высшей школы дизайна

По словам автора, ключевой идеей стала передача ощущения динамики удара молнии или полёта кометы, чтобы показать молниеносную реацию игроков.

Логотип от пользователей Cybersport.ru (автор — Илья Власов):

Логотип от пользователей Cybersport.ru​​​​​​​ Логотип от пользователей Cybersport.ru​​​​​​​ Логотип от пользователей Cybersport.ru​​​​​​​ Логотип от пользователей Cybersport.ru​​​​​​​ Логотип от пользователей Cybersport.ru​​​​​​​

Креатор отметил, что в основе его концепции — пиксель, начальное звено каждой видеоигры.

Николай Петросян, директор медианаправления ESforce Holding , руководитель Cybersport.ru:

Этот проект призван показать главные характеристики киберспорта — сильное и лояльное комьюнити, открытость для новых идей и инклюзивность. Мы ценим лояльность пользователей Cybersport.ru и доверяем им выбор нового логотипа, ведь речь идет не о банальной смене картинок. Для нас ребрендинг — это визуальное отображение тех позитивных изменений Cybersport.ru, который становится крупным и авторитетным СМИ киберспортивной отрасли.

Логотип победителя будет интегрирован в интерфейс десктопной и мобильной версий Cybersport.ru, а также будет использоваться в дизайне фирменной атрибутики, которую команда медиаресурса разыграла среди своих пользователей.

Было Стало
Британская школа дизайна ESforce Holding Cybersport.ru Outplay
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