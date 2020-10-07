Портал Cybersport.ru провел ребрендинг. Новый логотип выбрали сами пользователи

Портал о киберспорте Cybersport.ru (входит в ESforce Holding) провел ребрендинг логотипа. Для этого был организован конкурс, в котором пользователи могли предлагать свои варианты айдентики. Отдельно в соревновании также приняли участие студенты Британской высшей школы дизайна и креативной группе бренда одежды для геймеров Outplay.



24 сентября — 4 октября на промостранице конкурса проводилось голосование, в котором приняли участие более 10 тыс. пользователей сервиса, в том числе инфлюенсеры киберспорта — геймеры и менеджеры команд. В финал отбора вышли три новых логотипа — один был выбран из 17 работ пользователей Cybersport.ru, второй — из десяти работ от Британки, а третий был предоставлен студией киберспортивной атрибутики.



Наибольшее число голосов получила работа дизайнеров из Outplay. Именно она стала новым логотипом бренда, который будет размещен на официальном сайте сервиса.

Отрыв от конкурентов у победителя вышел минимальным: за логотип Outplay проголосовало 38% пользователей, версии от Британской высшей школы дизайна отдали свое предпочтение 33% опрошенных, а пользовательский логотип за авторством Ильи Власова получил 29% голосов.



Логотип от студентов Британской высшей школы дизайна (автор — Александр Шибаев):

По словам автора, ключевой идеей стала передача ощущения динамики удара молнии или полёта кометы, чтобы показать молниеносную реацию игроков.

Логотип от пользователей Cybersport.ru (автор — Илья Власов):

Креатор отметил, что в основе его концепции — пиксель, начальное звено каждой видеоигры.

Николай Петросян, директор медианаправления ESforce Holding , руководитель Cybersport.ru: Этот проект призван показать главные характеристики киберспорта — сильное и лояльное комьюнити, открытость для новых идей и инклюзивность. Мы ценим лояльность пользователей Cybersport.ru и доверяем им выбор нового логотипа, ведь речь идет не о банальной смене картинок. Для нас ребрендинг — это визуальное отображение тех позитивных изменений Cybersport.ru, который становится крупным и авторитетным СМИ киберспортивной отрасли.

Логотип победителя будет интегрирован в интерфейс десктопной и мобильной версий Cybersport.ru, а также будет использоваться в дизайне фирменной атрибутики, которую команда медиаресурса разыграла среди своих пользователей.