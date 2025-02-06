Только треть российских компаний уверены в защите персональных данных

Лишь 33% российских компаний уверены в надежности своих систем защиты персональных данных. Они оценивают вероятность утечки как «низкую». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные исследования «К2 Кибербезопасность», бизнес-юнита компании «К2Тех», специализирующейся на обеспечении информационной безопасности.

Более половины участников опроса не успели усилить системы защиты персональных данных, столкнувшись с нехваткой специалистов и сложностями импортозамещения решений информационной безопасности.

Каждая пятая компания признает высокий риск утечек и лишь начинает разрабатывать меры по усилению защиты. В то же время бизнес становится более осознанным в вопросах кибербезопасности — 83% корпораций рассматривают создание SOC (Центра мониторинга кибербезопасности) как ключевое решение для защиты данных.

Эксперты «К2 Кибербезопасность» провели анонимный опрос более 100 ИТ- и ИБ-директоров среднего и крупного бизнеса об их готовности к вступлению в силу новых редакций КоАП и УК РФ, ужесточающих ответственность за утечки и незаконное использование персональных данных.

В декабре президент России Владимир Путин утвердил закон о новых штрафах за утечку персональных данных. Теперь компании могут получить штрафы до 15 млн руб.