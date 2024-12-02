Президент подписал законы, ужесточающие наказание за утечки

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, ужесточающих наказание за утечки персональных данных. Теперь за незаконное использование такой информации несовершеннолетних нарушителю будет грозить до пяти лет тюрьмы. Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Установлены штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. За незаконное распространение от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных или от 10 тыс. до 100 тыс. их идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. Также предусмотрено наказание за массовую утечку данных (более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов). Штрафы вырастают до 400 тыс. для граждан, до 600 тыс. для должностных лиц и до 15 млн рублей для юрлиц.

Кроме того, за незаконное распространение персональных данных, полученных нелегальным путем, и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления грозит до четырех лет лишения свободы. На такой же срок будут наказывать за незаконное использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Если преступление совершенно в отношении персональных данных несовершеннолетних, это будет считаться ужесточающим фактором. В таком случае предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. При этом, если действия повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн руб.

Напомним, депутаты Госдумы приняли законопроекты, ужесточающие административную и уголовную ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных и связанные с этим преступления, на прошлой неделе. Документы были рассмотрены сразу во втором и третьем чтениях.