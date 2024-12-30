Художник-самоучка создала «шерстяные» ролики для бренда AMI

Художник-мультипликатор Андреа Лав создала для французского бренда одежды AMI видеоролики, посвященные новой рождественской коллекции компании.

Андреа Лав — аниматор-самоучка, всех героев и реквизит для своих роликов она создает своими руками — из шерсти. Поэтому видео для AMI получились очень добрыми и теплыми. Короткие ролики показывают, что Рождество и Новый год — семейные праздники, которые нужно проводить с близкими людьми, дарить подарки, загадывать желания и верить в чудеса.

Бренд AMI в 2011 году запустил Александр Маттьюззи, ранее работавший в Christian Dior, Givenchy и Marc Jacobs. В 2013 году Маттьюззи выиграл престижную французскую награду ANDAM Fashion Award Grand Prix. Сейчас у AMI шесть бутиков в Париже, Токио, Лондоне и Гонконге, а также более трехсот точек по всему миру.