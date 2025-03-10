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10.03.2025 в 15:50

Джарахов рассказал об игре «Холодильник выгоды» в новой рекламной кампании «Х5 Клуба»

Ранее блогер учился у Галустяна, как пользоваться выгодами программы лояльности

Программа лояльности «Х5 Клуб» запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку новой геймификационной механики «Холодильник выгоды». Главную роль в ролике исполнил блогер и рэпер Эльдар Джарахов.

В прошлой рекламной кампании «Х5 Клуба» Джарахов учился у Михаила Галустяна, как пользоваться выгодами программы лояльности, а теперь сам готов преподать аудитории пару уроков.

«Холодильник выгоды» — это постоянная игра «Х5 Клуба» в мобильных приложениях «Пятерочки» и «Перекрестка». Клиенты выполняют задания, копят игровую валюту и получают призы: от «Апельсинок» до бытовой техники. Карта «Х5 Клуба» — это ключ к выгоде, о которой рассказывает Джарахов в рекламе. Блогер рекомендует герою ролика вместо обычного холодильника заглянуть в «Холодильник выгоды», чтобы получить больше подарков от программы лояльности.

Наталия Савостина, руководитель направления «Управление концепцией и цифровой маркетинг» в X5:

В прошлой рекламной кампании «Х5 Клуба» мы перешли на трансляцию нового СVP о персональной выгоде через продвижение функционала любимых категорий и теперь продолжаем этот тренд, запуская «Холодильник выгоды». С ним демонстрация персонализированной выгоды для наших клиентов становится еще более понятной за счет геймификационной механики.

Федеральная рекламная кампания стартовала 5 марта с поддержкой в торговых сетях Х5 и их мобильных приложениях, а с 10 марта — на ТВ по всей России. Ключевое сообщение рекламной кампании «Открывай каждый день свой "Холодильник выгоды"» доносится также в баннерах и OLV.

Креатив Реклама X5 Group Эльдар Джарахов
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