Холдинг ITG выводит на рекламный рынок нового игрока performance-маркетинга JUSTNOW

На российский рынок рекламы вышел новый игрок — компания performance-маркетинга JUSTNOW. Она аффилированна с холдингом ITG (INLINE Technologies Group), входящим в ТОП-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В техническом арсенале JUSTNOW: многофункциональная DMP (система по сбору и анализу данных), персонализированная DSP (система для осуществления медиазакупок и запуска рекламных кампаний), а также партнерская сеть «Миксмаркет» (позволяет рекламодателям работать по СРА модели), выкупленная у акционеров ADLABS. В планах учредителей за три ближайших года вывести компанию в ТОП-5 programmatic-игроков и развивать бизнес в международном формате. Сумма инвестиций на первом этапе составила несколько десятков миллионов рублей.

Выход холдинга ITG на рынок performance-маркетинга обусловлен его динамичным ростом. Напомним, что по итогам 2018 года интернет стал самым крупным медиа на российском рынке с объемом рекламы 203 млрд. руб. Во многом этому способствовал рост технологий, давших рекламодателям эффективные инструменты для более точного сегментирования аудитории, накопления знаний и анализа покупательских предпочтений, изучения рекламных площадок, совершенствования систем электронных закупок. Для ITG запуск JUSTNOW — это возможность обеспечить более эффективное продвижение своих же продуктов и услуг, а в потенциале — выход с новым предложением на корпоративных клиентов холдинга, в числе которых более 300 банков и финансовых компаний, операторы связи, компании FMCG-сектора, крупные структуры с государственным участием.

Вячеслав НОВИКОВ, генеральный директор JUSTNOW: JUSTNOW осуществляет экспертизу по всем digital-направлениям, предлагая тактическое и стратегическое медиапланирование, ROI-ориентированное performance-размещение, а также разработку и использование собственных adtech-решений. Мы собрали команду из разных областей цифровой рекламы, — это специалисты с опытом работы в известных сетевых агентствах, разработчики DMP и DSP-систем, профессионалы из области закупки трафика. Последнее особенно важно, учитывая сделанные инвесторами вложения в партнерскую сеть СРА «Миксмаркет», эксклюзивные технологии и решения которой позволяют, при грамотном подходе, улучшать результаты коммерческой деятельности компаний, обеспечивая рост продаж

Решение для online-коммерции «Миксмаркет» — партнерская сеть, которая позволяет анализировать более 800 аудиторных сегментов от ведущих DMP рунета, обрабатывать более 15 млн каталожных товаров, облегчает отслеживание свыше 90 млн визитов интернет-пользователей. Система помогает изучать покупательское поведение и разрабатывать новые алгоритмы взаимодействия, увеличивая эффективность электронной коммерции. Команда JUSTNOW будет совершенствовать «Миксмаркет», дополняя ее данными из собственных programmatic-решений.

JUSTNOW разрабатывает собственные технологии анализа, обработки и обновления данных о посетителях. Суть этих технологий — конвертировать данные в знания о клиенте и снизить в итоге стоимость рекламы. Компания практикует сочетание нескольких инструментов: контекст, социальные медиа и возможности, которые предлагает партнерская сеть programmatic. Обеспечивая рост показателей эффективности клиентов, агентство планирует работать по модели Revenue Share, при которой партнер получает долю от принесенной им заказчику прибыли.

В настоящее время в штате компании 25 сотрудников. Клиенты: Modulbank, Ozon.ru, Hotels.com, Akhmadullina Dreams, сеть магазинов Республика, Сколково, Клаустрафобия, Сердце Одинцово, hh.ru, My-shop.ru и др. Отметим, что JUSTNOW нацелено на работу в России, странах СНГ и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Справка

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Холдинг ITG (INLINE Technologies Group) — группа компаний, предоставляющих услуги в области информационных технологий. На российском рынке работает с 2006 года. Направления деятельности: консалтинговые услуги; управление договорами и финансами; управление взаимоотношениями с клиентами; решения для операторов связи; банковские платежные системы; производство банковских карт; решения на основе смарт-карт; решения для интерактивного телевидения; управление цепочками поставок. разработка программного обеспечения для бизнес-аналитики; разработка программного обеспечения для систем SAP; разработка систем хранения данных; интеграция информационных технологий; услуги ИТ-аутсорсинга и «облачные» сервисы на базе собственной сети дата-центров. В холдинге работают 2 505 сотрудников (данные на конец 2018 года). Общее руководство компаниями холдинга ITG осуществляет управляющая компания «Инлайн Технолоджис Групп». Президентом холдинга ITG (INLINE Technologies Group) является генеральный директор «Инлайн Технолоджис Групп» Владимир Варивода. В рейтинге CNews Analytics «Крупнейшие ИТ-компании России» ITG заняло 9-е место по итогам 2017 года. Совокупная выручка холдинга в 2018 г. составила 39,42 млрд рублей (с НДС).

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Вячеслав НОВИКОВ, генеральный директор JUSTNOW, специалист digital-индустрии с 10-летним опытом работы в онлайн и офлайн маркетинге крупнейших российских и западных брендов. Выпускник Европейского института управления бизнесом (INSEAD). В 2017 — 2018 гг. работал независимым консультантом по маркетингу для международных проектов. Предыдущее место работы (2015 — 2016 гг.) — агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций Arena (HAVAS, рекламная группа АДВ), где специалист возглавлял digital-подразделение. Еще ранее (2014 — 2015 гг.) занимал позицию Digital Group Head в агентстве HAVAS Digital. В послужном списке специалиста работа в таких компаниях, как «Росинтер Ресторантс», OMD Digital, Media Instinct, Universal McCann.