UM и Hi!Light: как эффективно задействовать тревел-блогеров в продвижении фармпродукта

В связи с пандемией, её ограничениями и последствиями всё больше россиян обращают внимание на внутренний туризм. В связи с этим компания Teva, агентства UM и Hi!Light (входят в АДВ ) реализовали спецпроект на популярном в России женском сайте Cosmo.ru: известные тревел-блогеры рассказали о необычных уголках нашей страны, которые непременно стоит посетить, взяв с собой препарат «Хилак форте». Деталями совместного проекта участники поделились с Sostav.

Цели и задачи

Целью кампании стало повышение уровня знания о бренде «Хилак форте», укрепление лояльности целевой аудитории, а также создание стойкой ассоциации бренда с необходимым помощником в путешествиях.

Инструменты

В качестве площадки для коммуникации с аудиторией был выбран наиболее релевантный и охватный женский ресурс России Cosmo.ru.

В качестве основного инструмента коммуникации с аудиторией выступили популярные тревел-блогеры.

Механика

С августа по сентябрь в рамках проекта на сайте Cosmo.ru была реализована контентная интеграция «Хилак форте» в формате «Аптечка в путешествие» в лайфхаки и тревел-открытия блогеров-участников, которыми они делились с аудиторией портала.

На сайте Cosmo.ru был создан контентный спецпроект, состоящий из 5 разделов, каждый из которых был посвящён одному тревел-блогеру, который делился с аудиторией 3-мя тревел-направлениями и лайфхаками, связанными с планированием путешествий. Всего в проекте участвовало 5 тревел-блогеров.

Читатели узнали о Чуйском тракте на Алтае, секретной лавандовой ферме в Крыму, об удивительном острове южной Курильской гряды Итуруп, где можно искупаться в горячих источниках, заглянуть в кипящее бирюзовое озеро на вулкане Баранского, о Шантарских островах, где можно поплавать рядом с гренландскими китами, и о других необычных уголках нашей страны. При этом любой пользователь имел возможность перейти на сайт интернет-аптеки со страницы специального проекта и приобрести препарат «Хилак форте».

Проект получил масштабное медийное и редакционное анонсирование в социальных сетях и на сайте Cosmopolitan, а также в аккаунтах блогеров-участников.

Результаты

Результатом проекта стало превышение прогнозных показателей по социальным сетям — на 86%, по количеству уникальных пользователей — на 214%.

Дарья Хавронюк, директор по специальным проектам агентства Hi!Light: На решение использовать тему путешествий для продвижения бренда «Хилак форте» повлияли, с одной стороны, текущая ситуация, связанная с тревел-направлением, как одна из актуальных зон, с другой — показания по применению препарата, которые могут быть актуальны в туристических поездках. Привлечение в проект блогеров позволило нам достичь высокой вовлечённости аудитории и решить поставленные задачи по лояльности и созданию нужных ассоциаций с брендом. Кроме этого, мы задействовали блогеров не в рамках блогерского размещения, а в рамках контентного спецпроекта. В очередной раз мы увидели, что мнение блогеров имеет значимый вес для аудитории, и пользователи заинтересованы в потреблении контента от них не только в стандартных форматах и в стандартной блогерской среде — соцсетях, но и в рамках других проектов. Для фармкатегории такие решения определенно являются эффективными.