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09.09.2021 в 10:29

Хештеги осени: #Ты, #Комфорт и #Мода — O’STIN запустил рекламу новой осенней коллекции

Рекламная кампания стартовала на ТВ и в digital

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Бренд одежды O’STIN представил осеннюю коллекцию из трикотажа. А агентство DDB Russia придумало, как рассказать об этом в новой рекламной кампании.

Ролик — про осень и девушку на прогулке по городу. Ее новый стильный образ от O’STIN гармонирует с осенними цветами и фактурами. Героиня встречается с подругами, они хорошо проводят время, вместе делают селфи и делятся своими модными образами в социальных сетях.

В основу рекламной кампании легла идея, что даже осенью в одежде O’STIN можно чувствовать себя стильно и комфортно одновременно. Слоган кампании: «С O’STIN твой стиль не зависит от времени года!».

Заур Фардзинов, креативый директор DDB Russia :

Осень уже наступила, но не у всех она вызывает приятные эмоции. В нашем ролике мы хотели показать зрителю, что осень — это тоже стиль, ее сочетания цветов прекрасны, и такой осени хочется соответствовать, хочется ей показать себя. Спасибо команде O’STIN за доверие нашему видению!

Состав творческой группы:

O’STIN (клиент):
Оксана Жданович — директор по маркетингу
Анна Груздо — директор по маркетинговым коммуникациям
Татьяна Гончаренко — старший менеджер по рекламным коммуникациям

DDB Russia (агентство):
Заур Фардзинов — креативый директор
Ася Новикова — арт-директор
Татьяна Гурина — бизнес-директор
Екатерина Николаева — старший менеджер по работе с клиентами
Ольга Пугина — продюсер

PARK production (продакшн):
Алена Шевченко — режиссер
Максим Кленов — оператор
Андрей Комолятов — продюсер
Арам Петросян — продюсер
Артур Валиахметов — пост-продакшн-продюсер
Андрей Рыжков — композитор

Студия компьютерной графики Online VFX:
Дмитрий Широков — арт-директор
Кето Хурсевич — продюсер

На правах рекламы
DDB Russia O’STIN
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