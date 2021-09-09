Хештеги осени: #Ты, #Комфорт и #Мода — O’STIN запустил рекламу новой осенней коллекции

Бренд одежды O’STIN представил осеннюю коллекцию из трикотажа. А агентство DDB Russia придумало, как рассказать об этом в новой рекламной кампании.

Ролик — про осень и девушку на прогулке по городу. Ее новый стильный образ от O’STIN гармонирует с осенними цветами и фактурами. Героиня встречается с подругами, они хорошо проводят время, вместе делают селфи и делятся своими модными образами в социальных сетях.

В основу рекламной кампании легла идея, что даже осенью в одежде O’STIN можно чувствовать себя стильно и комфортно одновременно. Слоган кампании: «С O’STIN твой стиль не зависит от времени года!».

Заур Фардзинов, креативый директор DDB Russia : Осень уже наступила, но не у всех она вызывает приятные эмоции. В нашем ролике мы хотели показать зрителю, что осень — это тоже стиль, ее сочетания цветов прекрасны, и такой осени хочется соответствовать, хочется ей показать себя. Спасибо команде O’STIN за доверие нашему видению!

Состав творческой группы:

O’STIN (клиент):

Оксана Жданович — директор по маркетингу

Анна Груздо — директор по маркетинговым коммуникациям

Татьяна Гончаренко — старший менеджер по рекламным коммуникациям

DDB Russia (агентство):

Заур Фардзинов — креативый директор

Ася Новикова — арт-директор

Татьяна Гурина — бизнес-директор

Екатерина Николаева — старший менеджер по работе с клиентами

Ольга Пугина — продюсер

PARK production (продакшн):

Алена Шевченко — режиссер

Максим Кленов — оператор

Андрей Комолятов — продюсер

Арам Петросян — продюсер

Артур Валиахметов — пост-продакшн-продюсер

Андрей Рыжков — композитор

Студия компьютерной графики Online VFX:

Дмитрий Широков — арт-директор

Кето Хурсевич — продюсер