Х5 Media в 2024 году реализовал около трех тысяч рекламных размещений

X5 Media представил операционные результаты по основным направлениям рекламной деятельности: диджитал-instore, e-commerce, медиаплатформе Food.ru и платформе для работы с инфлюенсерами Х5 Blogger. Также X5 Media собрал расширенную аналитику по категориям рекламодателей. Всего в 2024 году Х5 Media реализовал почти три тыс. рекламных размещений в онлайне и офлайне. Подробностями пресс-служба компании поделилась с Sostav.

В 2024 году Х5 Group объединила рекламные и аналитические возможности Х5 для поставщиков и партнеров в формате единого окна под брендом Х5 Media. Рекламодатели получили доступ к широкой аудитории всех бизнесов Х5 — это более 24 млн человек онлайн и офлайн ежедневно. Диджитал instore-реклама Х5 Media покрывает 90% российских городов: для размещения доступно 50 тыс. цифровых поверхностей на диджитал-экранах и кассах самообслуживания в более 13 тыс. магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», аудиореклама доступна в 25,5 тыс. точек торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». В течение года Х5 Media активно работал над расширением рекламных форматов и партнерств с рекламными агентствами и новыми бизнесами.

Ключевые результаты

Х5 Media в 2024 году реализовал 2 928 рекламных размещений для рекламодателей различных категорий. 82% рекламных интеграций пришлось на онлайн-форматы, а остальное — на instore.

Около четверти (24,4%) всех интеграций Х5 Media были запущены компаниями из категории «шоколад и конфеты». Также в топ FMCG-рекламодателей по количеству рекламных интеграций вошли категории «молочно-творожная продукция» (9,6%), «сыры» (8,6%), «корма для животных» (8,4%), «бытовая химия» (5,7%), «целлюлозная и ватная продукция» (5,3%), «восточные сладости, чипсы, сухие завтраки» (3,9%), «газированные напитки, вода» (3,2%), «красота, уход за волосами» (2,6%). Эти категории составляют почти 72% от общего числа размещений.

Команда Х5 Media активно работала в том числе над увеличением доли сотрудничества с компаниями, чьи товары не представлены на полках торговых сетей Х5. В 2024 году вырос спрос на инструменты ритейл-медиа со стороны внешних рекламодателей, поэтому Х5 Media адаптировал инвентарь под их задачи. Так, уже в первом квартале 2025 года в приложении «Пятёрочки» был запущен формат click-out рекламы.

В сети «Перекрёсток» самым популярным рекламным диджитал instore-форматом стали диджитал-экраны в торговом зале — они использовались почти в 65% рекламных размещений, а лидером ecom стала увеличенная карточка товара — ее выбирали в 45% рекламных размещений. В сети «Пятёрочка» в топ форматов диджитал instore-рекламы вошла аудиореклама через внутреннее радио (39,2%), а по ecom — тег в стандартной категории (25,3%).

В 2024 году команда X5 Media занималась расширением рекламного инвентаря — как офлайн, так и онлайн.

Digital instore:

Для размещения рекламы в торговой сети «Пятёрочка» было установлено более 3 тыс. диджитал-экранов в Москве, также адресная программа была расширена на 30 тыс. касс самообслуживания.

В течение года в торговой сети «Перекрёсток» проходила модернизация оборудования и была запущена реклама на более чем 7 тыс. кассах самообслуживания.

Были запущены пилотные проекты по размещению рекламного инвентаря в других торговых сетях: так, в начале 2025 года аудиореклама стала доступна в 2 346 магазинах торговой сети «Чижик».

Ecom:

Консолидировано управление медийным инвентарем в диджитал-каналах «Пятёрочки».

Запущена технология управления баннерами в мобильном приложении и на сайте «Пятёрочки».

Проведены пилоты новых рекламных форматов.

Food.ru

Платформа, входящая в вертикаль рекламного инвентаря цифровых форматов X5 Media Food.ru, по данным SimilarWeb, стала лидирующей медиаплатформой по количеству ежемесячных активных пользователей в тематике еды и кулинарии с собственным производством контента.

Количество уникальных пользователей медиаплатформы увеличилось на 79% в сравнении с предыдущим годом и в среднем за год составило 24 млн человек в месяц. В четвертом квартале 2024 года этот показатель достиг более 31 млн человек в месяц.

Органический трафик по итогам года вырос на 57%.

Количество установок приложения увеличилось на 114%.

Количество реализованных спецпроектов на медиаплатформе Food.ru возросло на 70%.

Х5 Blogger

X5 Media развивает собственную платформу Х5 Blogger для работы с блогерами. По итогам 2024 года на платформе было зарегистрировано более 85 тыс. инфлюенсеров по всей стране. За прошлый год проведено около 2 тыс. интеграций с лидерами мнений с общим охватом более 300 млн пользователей.