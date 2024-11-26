Х5 Media расширила присутствие на рынке инстор-рекламы

Единое окно рекламных и аналитических возможностей бизнесов Х5 Group — Х5 Media — расширяет присутствие на рынке инстор-рекламы в российских городах-миллионниках. Компания начала оснащать магазины «Пятёрочка» цифровыми носителями. В течение 2024 года количество экранов в магазинах «у дома» выросло в четыре раза — с 1,2 до 4,9 тыс. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе X5.

Х5 Media оборудовала 1,5 тыс. магазинов «Пятёрочка» цифровыми панелями в прикассовых зонах, 1 тыс. из торговых точек находится в Москве. До конца года модернизируют ещё 1,6 тыс. столичных магазинов сети.

Клиентам X5 Media доступно размещение рекламы на цифровых носителях не только в Москве, но и в других городах: экранами оснащены 116 магазинов в Новосибирске, 137 — в Нижнем Новгороде и 400 — в Санкт-Петербурге. Появились первые 50 экранов в «Пятёрочках» Краснодара — всего планируется оборудовать 113 магазинов города.

В 2025 году Х5 Media намерена оснастить экранами 2,5 тыс. торговых точек в городах-миллионниках. По прогнозам, до апреля следующего года средний охват цифровых носителей в магазинах ретейлера составит 3 млн человек в день.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media: Мы на пороге ещё одного этапа реализации стратегии развития рекламных и аналитических возможностей всех бизнесов Х5 Group, ежедневная аудитория которых составляет 24 млн человек. Благодаря инвестициям в расширение инвентаря, мы продолжаем совершенствовать сервисы, которые будут решать как комплексные, так и ситуативные задачи наших клиентов. На сегодняшний день возможности инстор-рекламы Х5 покрывают 90% городов России. А динамика роста продаж продуктов в период проведения рекламной кампании на цифровых носителях в среднем составляет 23 процентных пункта.

X5 также наращивает число других рекламных инструментов. Компании могут разместить рекламу на экранах касс самообслуживания в более чем 9 тыс. магазинах, а также на радио с покрытием 22 тыс. торговых точек.

Напомним, X5 Media запустила рекламу на цифровых экранах в столичных «Пятёрочках» в августе 2024 года. Ранее этот формат размещения был доступен лишь в нескольких магазинах ретейлера.