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29.07.2020 в 17:15

KFC выпустила коллаборацию с обувным брендом Crocs. Коллекцию раскупили за полчаса

Пользователи винят во всем ботов и спекулянтов

Сеть ресторанов KFC выпустила коллаборацию с Crocs — новую модель обуви. Всю продукцию раскупили за полчаса, о чем KFC сообщила в своем аккаунте в Twitter.

KFC x Crocs

Некоторые пользователи Twitter, которым не удалось достать пару обуви от KFC и Crocs, винят в произошедшем ботов и спекулянтов.

Представитель KFC подтвердил Business Insider, что сеть ресторанов не планировала выпускать дополнительные пары обуви в рамках коллаборации после их продажи.

Фирменную модель Crocs с изображениями курицы от KFC и специфическим ароматом впервые представили на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале. Сеть ресторанов анонсировала продажи новой коллекции 23 июля. Минимальную цену установили на уровне $60.

KFC Crocs
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