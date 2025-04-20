KFC вручную нарисовала билборды во Франции

KFC France вместе с агентством Havas Paris запустила необычную рекламную кампанию: в 73 локациях по всей стране появились билборды, нарисованные вручную. Для их создания не использовали ни цифровых файлов, ни печатной продукции — только белая бумага, красные маркеры и терпение.



Идея кампании — подчеркнуть, что куриные Tenders от KFC во Франции панируются вручную каждый день прямо в ресторанах. Поэтому и реклама должна быть такой же — не машинной, а «настоящей». Каждый билборд создавался прямо на месте. В работе участвовали дуэты: сотрудник KFC, умеющий рисовать, и техник наружной рекламы JCDecaux. Один отвечал за иллюстрации, другой — за логистику и монтаж.



«Мы хотели сделать не просто рекламу, а жест, который наглядно показывает ценности бренда», — прокомментировали в Havas Paris. Билборды стали продолжением платформы «Tenders Lovers», запущенной сетью в 2024 году, и уже получили вирусное распространение в соцсетях.



Это не первая ручная кампания бренда. В 2023 году KFC выпустила серию постеров, нарисованных детьми, также подчеркивая честность и простоту своих продуктов.