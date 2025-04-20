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18+
20.04.2025 в 18:23

KFC вручную нарисовала билборды во Франции

Сеть фастфуда рассказала о ручной панировке своих наггетсов с помощью бумаги и маркеров

KFC France вместе с агентством Havas Paris запустила необычную рекламную кампанию: в 73 локациях по всей стране появились билборды, нарисованные вручную. Для их создания не использовали ни цифровых файлов, ни печатной продукции — только белая бумага, красные маркеры и терпение.

Идея кампании — подчеркнуть, что куриные Tenders от KFC во Франции панируются вручную каждый день прямо в ресторанах. Поэтому и реклама должна быть такой же — не машинной, а «настоящей». Каждый билборд создавался прямо на месте. В работе участвовали дуэты: сотрудник KFC, умеющий рисовать, и техник наружной рекламы JCDecaux. Один отвечал за иллюстрации, другой — за логистику и монтаж.

«Мы хотели сделать не просто рекламу, а жест, который наглядно показывает ценности бренда», — прокомментировали в Havas Paris. Билборды стали продолжением платформы «Tenders Lovers», запущенной сетью в 2024 году, и уже получили вирусное распространение в соцсетях.

Это не первая ручная кампания бренда. В 2023 году KFC выпустила серию постеров, нарисованных детьми, также подчеркивая честность и простоту своих продуктов.

KFC
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