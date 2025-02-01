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01.02.2025 в 18:17

KFC создала ваучеры, которые спасают жизнь в Call of Duty

Сеть предлагает геймерам подкупать врагов курочкой

KFC интегрировала свою продукцию в виртуальное пространство сражений видеоигры Call of Duty. Сеть и агентство TBWA\RAAD разработали специальные ваучеры, которые позволяют спасти жизнь в игре.

«Bribe Bucket» использует голосовой чат Call of Duty, позволяющий игрокам разговаривать и договариваться.

Запуск кампании начался с видеоролика, в котором наглядно показывают, как работает эта система. Чтобы получить ваучер нужно сделать репост видео, после чего у геймеров появится возможность подкупить своего врага курочкой.

KFC
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