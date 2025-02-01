KFC создала ваучеры, которые спасают жизнь в Call of Duty

KFC интегрировала свою продукцию в виртуальное пространство сражений видеоигры Call of Duty. Сеть и агентство TBWA\RAAD разработали специальные ваучеры, которые позволяют спасти жизнь в игре.

«Bribe Bucket» использует голосовой чат Call of Duty, позволяющий игрокам разговаривать и договариваться.

Запуск кампании начался с видеоролика, в котором наглядно показывают, как работает эта система. Чтобы получить ваучер нужно сделать репост видео, после чего у геймеров появится возможность подкупить своего врага курочкой.