KFC продает упаковочную бумагу со вкусом фирменного бургера

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила необычную праздничную новинку — бумагу для упаковки рождественских подарков со вкусом бургера. Обертка пропитана ингредиентами фирменного Stacker Burger, чтобы почувствовать его вкус, нужно просто лизнуть бумагу.

Сама по себе упаковка выглядит очень празднично: на ярко красной бумаге изображены логотип компании и ингредиенты бургера. В сети отмечают, что эта креативная новинка предназначена для упаковки рождественских подарков, добавляя оригинальности и веселья в праздничные традиции.

Бумагу можно получить совершенно бесплатно на официальном сайте KFC, что делает ее доступной для всех желающих. Правда к настоящему моменту необычной упаковки уже нет в наличии.

Ранее KFC выпустила свечу, которая пахнет фирменным ведром с жареной курицей. Стоимость такого атрибута для домашнего уюта — $35.