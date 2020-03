KFC организовал испанцам интимные встречи — вот, что значит быть всегда рядом с потребителем

Инсайт для новой кампании KFC получил от пользователей Twitter в Испании. Заметив, что они часто приглашают друг друга в KFC, бренд сначала обрадовался, а потом понял — они приглашают не в KFC, а «на KFC» (K — Know each other; F — Fuck each other; C — Come together). В KFC обнаружили, что такие пикантные свидания у молодежи чаще всего проходят в машине, туалете или даже в безлюдном переулке. Бренд решил быть рядом со своим потребителем даже в эти моменты, но все-таки появилась мысль перенести их в более подходящее для этого место.

Заняться сексом KFC предложил в полностью брендированном номере дорогого испанского отеля Palace Hotel. В нем пару ждут постельное белье KFC, полотенца, халаты, тапочки, элементы декора, свечи и презервативы, даже PS4 — всё от KFC. Неотъемлемой частью горячего свидания стала фирменная горячая курочка, которая вошла в уникальное меню, разработанное специально для кампании.

Желающие провести ночь в номере должны были просто продолжать звать друг друга «на KFC» — самые оригинальные приглашения бренд не оставил без внимания, и пользователи получили путевку в KFC Palace.

Кампания уже завершена, и бренд признается — такой реакции среди испанской аудитории представить было невозможно. Проект получил колоссальный охват в социальных сетях — на него отреагировали 5,3 млн человек, кампанию освещали в видеосюжетах, количество снятых лайвов по пути в KFC Palace также оказалось огромным. Главной соцсетью остался Twitter, с которого всё и началось — средняя скорость взаимодействия с брендом там увеличилась на 326%, количество упоминаний возросло на 211%, а хештег #teinvitoakfc вошел в тренды Twitter.