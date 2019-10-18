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18+
18.10.2019 в 15:40

KFC и W+K Amsterdam сэкономили на новой рекламной кампании

Производство каждого ролика обошлось в 69 рублей

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KFC Россия в сотрудничестве с агентством Wieden+Kennedy Amsterdam запустил новую рекламную кампанию с рекордно низким бюджетом. Ее цель — рассказать и показать, что в ресторанах сети могут экономить на чем угодно, но не на качестве продуктов. В роликах эконом Полковник Сандерс признаётся, что за 69 рублей нельзя снять хорошую рекламу, зато можно купить, например, Патибаскет в KFC.

Перед KFC Россия и агентством W+K Amsterdam стояла задача создать рекламную кампанию о новом акционном меню «Хиты от Сандерса», которая смогла бы прорваться сквозь поток однообразных сообщений и креативно и доступно рассказать о новинках KFC.

Главным героем рекламной кампании стал эконом Полковник Сандерс — бюджетное «альтер-эго» Полковника. Образ Полковника для роликов был сделан из всего, что нашлось под рукой: обрезков газет, воздушного шара, яйца, носка, картонной коробки, старых маркеров и бумаги.

Даниэль Рубиновски, директор по маркетингу продаж KFC в России:

О вкусах не спорим, на качестве блюд не экономим! В последнее время потребителям становится все сложнее отличать рекламу одного бренда от другого. Мы ворвались на ТВ с новой кампанией, в которой предлагаем зрителю взглянуть на вещи под другим углом.

Наш главный герой — уникальное комбо-предложение. Мы подчеркнули это с помощью оригинального образа нашего Полковника Сандерса в формате эконом. Не знаю, что мне нравится в кампании больше всего — многообразие Полковников или фантазия команды W+K — картонный, в скорлупе, в виде шарика… Таким его точно никто не видел!

Производство каждого из 11 видеороликов, подготовленных Агентством W+K Amsterdam, обошлось в ту же стоимость, что и любой из хитов от Сандерса — всего 69 рублей. Чтобы снизить стоимость, сотрудники агентства сняли все на смартфон и сами исполнили закадровую музыку.st-block-6

Wieden+Kennedy Amsterdam KFC
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