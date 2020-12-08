«Рецепт соблазнения» от полковника Сандерса. KFC сняла комедийный фильм о своем основателе

Сеть ресторанов KFC сняла мини-фильм о полковнике Сандерсе, основателе Kentucky Fried Chicken. Реклама, пародирующая мыльную оперу, выйдет на канале Lifetime. Главную роль в ней сыграл актер Марио Лопес, сообщает Business Insider.

Фильм «полон тайн, неизвестности, обмана и преступлений, а в самом сердце всего этого — любовь и жареная курица», говорят авторы. По сюжету, шеф-повар Сандерс попадает в любовный треугольник, а муж и мать его возлюбленной к тому же пытаются раздобыть секретный рецепт полковника.

Премьера 15-минутной короткометражки «Рецепт соблазнения» состоится в воскресенье, 13 декабря, на телеканале Lifetime.

Это не первый случай, когда KFC делает полковника объектом чьей-то привязанности. В 2017 году компания выпустила книгу «Нежные крылья любви». В ней Сандерс влюбляется в женщину, которая не хочет выходить замуж за богатого герцога.