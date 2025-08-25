Sostav.ru

25.08.2025 в 16:00

Keurig Dr Pepper покупает владельца Jacobs за €15,7 млрд

Сделка создаст крупнейший в мире кофейный бизнес с годовым доходом $16 млрд

Американский производитель напитков и кофейных аппаратов Keurig Dr Pepper (KDP) достиг предварительной договоренности о покупке нидерландской компании JDE Peet’s. Сумма сделки составит €15,7 млрд, и она будет полностью оплачена наличными. Об этом сообщает пресс-служба KDP.

В портфеле JDE Peet’s около 50 брендов чая и кофе, среди которых Jacobs, L’OR, Tassimo, Pickwick и Moccona. Кроме того, компания управляет сетью кофеен Peet’s Coffee.

Согласно условиям соглашения, акционеры JDE Peet’s получат €31,85 за акцию. Это на 33% выше средней рыночной цены за последние 90 дней.

После завершения сделки KDP намерена разделить бизнес на две независимые публичные компании, акции которых будут торговаться на бирже в США. Одна организация сосредоточится на безалкогольных напитках (Beverage), другая — на кофе (Global Coffee).

Ожидается, что кофейный бизнес станет крупнейшим в мире игроком, специализирующимся исключительно на производстве и продаже кофе. Его годовой доход может достичь $16 млрд.

Jacobs Кофе JDE Peet`s Keurig Dr Pepper
