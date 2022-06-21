Ketchum Moscow продолжит работу под брендом maslov:agency

В марте 2022 года международное агентство Ketchum (входит в холдинг Omnicom Group) объявило об уходе с российского рынка — контроль над компанией вернули сооснователям и партнёрам московского офиса Михаилу Маслову и Сергею Чумину.

Консультанты с международным опытом по вопросам имиджа и репутации продолжат работу под брендом maslov:agency — в честь ребрендинга команда обновила свой фирменный стиль и поделилась деталями его разработки с Sostav.

Как отметили maslov:agency, в каждый элемент логотипа, от капители «м» до двоеточия, вложен смысл изменений, которые произошли с компанией c момента её основания в 1993 году.

Вперед, к истокам

За 28 лет сотрудничества с глобальной консалтинговой сетью агентство прошло большой путь — партнёрство расширило возможности клиентской службы и укрепило позиции компании в регионе. Компания существенно выросла из рамок PR-агентства, появились профильные практики: от анализа данных и разработки визуала до сопровождения изменений, налаживания внутренних коммуникаций и работы с госорганами.

Сергей Чумин, сооснователь и партнёр maslov:agency: maslov:agency — эволюция того, чем компания занимается уже почти 30 лет: строит отношения. Диалог, общение — краеугольный камень нашей работы, прямая речь — её основная форма. Двоеточие предваряет прямую речь, помогает раскрыть основные тезисы. Так сложилась и формула maslov:agency. Мы возвращаемся к истокам нашего бренда: мы снова масловы, но существенно динамичнее себя прежних.

Михаил Маслов, генеральный директор maslov:agency: При этом в основе нашего ДНК всё те же ценности: доверие, уважение, достоинство. Убеждён, без этого не выстроить отношений. Двоеточие в обновленном бренде подчеркивает это уточнение: мы здесь давно, в главном мы не меняемся и становимся только смелее.

Манифест бренда maslov:agency

30 лет агентство помогает клиентам воплощать в жизнь их самые амбициозные планы: от вывода бренда на рынок до первых строчек в рейтингах: «К нам приходят за связями с общественностью — мы уточняем цели, создаём образы, подбираем правильные слова и строим отношения: с сотрудниками, журналистами, блогерами, потребителями, инвесторами, институтами развития и партнёрами. Строим порядочные, доверительные, здоровые отношения на стыке интересов сторон».

Отсюда органично выводится формула позиционирования maslov:agency — «Когда отношения важнее связей».

«Мы знаем: что говорить,

Мы знаем: как говорить,

Мы знаем: кому говорить,

Тогда, когда это особенно важно,

Чтобы быть услышанными».

Работа над обновлением бренда началась с внутренней оценки и комментариев сотрудников, клиентов, партнёров и выпускников агентства по работе с компанией на разных этапах её развития. Манифест стал квинтэссенцией знаний о культуре команды, её устремлениях, подходах и чертах характера.

Поэтому в основу философии бренда легли тезисы тех, с кем команда maslov:agency состоит в длительных доверительных отношениях, с кем разделяет успех и смыслы своей работы.

В агентстве уверены: многим друзьям бренда моментально отзовутся слова манифеста, а хорошо знакомые цитаты всплывут в памяти приятными воспоминаниями о совместной работе.

Визуальный код

Двоеточие стало центральным элементом нового фирменного стиля. Акцентируя внимание на диалоге как связующем звене между брендом и его аудиторией, двоеточие в maslov:agency подчёркивает роль общения в этих отношениях, олицетворяет знания и технологии агентства по работе с аудиториями и открывает возможности для заигрывания суббрендов — maslov:creative, maslov:gr, maslov:digital, maslov:pr и maslov:tashkent и другие варианты.

Влада Цимбрикова, арт-директор maslov:agency: Капитель в первой букве логотипа — кириллическая «м», равная по размеру строчным буквам. Это и отсылка к российским корням агентства, и отражение характера бренда: мы отличаемся, но не ставим себя выше других.

Основным и главным цветом бренда остаётся темно-зеленый. Фирменный стиль дополняют иллюстрации в форме кругов, которые обыгрывают двоеточие из логотипа и символизируют ориентированность на отношения, взаимодействие и трансформацию.

Что будет дальше?

Михаил Маслов, генеральный директор maslov:agency:



Ещё несколько месяцев назад мы не предполагали, что будем заниматься собственным ребрендингом, тем более в таких темпах. Но мы это сделали. Бренд создан, наш визуальный код проработан, мы готовы двигаться вперёд. В планах запуск нового сайта — домен maslov.agency уже зарегистрирован. А дальше, как и всегда, мы будем следовать своему призванию — строить отношения. Они по-прежнему важнее связей.

Подробности о планах и новых проектах maslov:agency — читайте скоро на Sostav.