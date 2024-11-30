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18+
30.11.2024 в 18:20

Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию

50-летняя супермодель лично представила вещи в рекламной кампании

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Кейт Мосс и Zara представили первую совместную коллекцию, дизайнером которой стала сама британская супермодель.

Коллекция отражает предпочтения самой Мосс и перекликается с ее гардеробом: в нее вошли вечерние платья, топы в стиле бохо, брюки и жакеты, верхняя одежда и обувь. Как призналась супермодель, на создание коллекции ее вдохновили 70-ые годы и актрисы Шарлотта Ремплинг и Лорен Гаттон, клуб Studio 54 и рок-группа Led Zeppelin.

В рекламной кампании Кейт Мосс лично представила вещи из коллекции. На снимках 50-летняя модель предстала в дерзких образах: украшенном камнями топе, расшитом пайетками мини-платье, атласном жакете и широких брюках.

Ранее знаменитость уже снималась в нескольких кампаниях испанского ритейлера.

Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию

Капсула поступит в продажу 30 ноября 2024 года.

Zara Кейт Мосс
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