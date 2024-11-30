Кейт Мосс и Zara выпустили совместную коллекцию

Кейт Мосс и Zara представили первую совместную коллекцию, дизайнером которой стала сама британская супермодель.

Коллекция отражает предпочтения самой Мосс и перекликается с ее гардеробом: в нее вошли вечерние платья, топы в стиле бохо, брюки и жакеты, верхняя одежда и обувь. Как призналась супермодель, на создание коллекции ее вдохновили 70-ые годы и актрисы Шарлотта Ремплинг и Лорен Гаттон, клуб Studio 54 и рок-группа Led Zeppelin.

В рекламной кампании Кейт Мосс лично представила вещи из коллекции. На снимках 50-летняя модель предстала в дерзких образах: украшенном камнями топе, расшитом пайетками мини-платье, атласном жакете и широких брюках.

Ранее знаменитость уже снималась в нескольких кампаниях испанского ритейлера.

Капсула поступит в продажу 30 ноября 2024 года.