Кейс журнала «Москвичка»: как запустить уникальное диджитал-направление

Согласно отчету Mediascope за октябрь 2024 года, одним из лидеров по среднесуточному охвату в России по-прежнему остается Telegram. Аудитория мессенджера продолжает показывать рост, обеспечивая ему место ключевого игрока на цифровом рынке России. Редакция журнала «Москвичка» рассказала Sostav о своем медиапроекте в формате Telegram-приложения.

Цели и задачи проекта

Перед редакцией журнала «Москвичка» стояла амбициозная цель — адаптироваться к новым привычкам потребления информации и расширить взаимодействие с аудиторией за пределами печатного формата. Ключевые задачи включали:

Повышение оперативности подачи контента.

Создание уникальной экосистемы для взаимодействия с аудиторией.

Тестирование гипотезы о популярности формата мини-приложений в Telegram как альтернативы традиционным медиаплатформам.

Дарья Решке, издатель журнала «Москвичка»: Печатный журнал — это премиальный, но более медленный формат, который не всегда соответствует потребностям современных читателей. Мы искали способ предложить нашей аудитории что-то принципиально новое и быстрое, но при этом глубокое.

Реализация проекта

Для достижения поставленных целей была разработана и внедрена стратегия создания первого в России медиапроекта в формате Telegram-приложения. Процесс включал несколько ключевых этапов.

1. Выбор подрядчиков. Разработка приложения была доверена компании, специализирующейся на создании продуктов для мессенджеров.

2. Брифинг и работа команды. После согласования концепции проекта к работе подключилась креативная команда редакции, которая создает оригинальный контент, не дублирующий печатную версию, для нового формата.

3. Создание приложения. Мини-приложение интегрировали с Telegram. Оно предлагает пользователям удобный интерфейс, эксклюзивные материалы и дополнительные сервисы.

4. Контентная стратегия. В приложении выделено пять рубрик:

Люди: интервью и профайлы, формирование энциклопедии людей, которых нужно знать.

Вещи: обзоры и рекомендации товаров, подборки на все случаи жизни.

Места: гид по новым интересным заведениям.

События: дайджест клубной жизни.

Тренды: аналитические материалы и колонки.

5. Дополнительные возможности. Пользователи приложения смогут получить доступ к клубу «МОСК», где можно будет приобрести клубные карты, билеты на мероприятия, а также подписаться на онлайн-версию журнала.

6. Тестирование и запуск. Приложение было представлено на закрытом мероприятии в ГУМе, где прошла первая демонстрация его возможностей.

Результаты

Количество пользователей приложения превысило 2000 человек. Конверсия из подписчиков Telegram-канала в пользователей приложения составила 20%.