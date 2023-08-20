Хор космокотов: кейс «Юмор FM» в «Одноклассниках»

Радиостанция «Юмор FM» реализовала креативную кампанию в «Одноклассниках» (ОК) и посвятила ее котам пользователей. Про этапы и результаты кампании рассказали Sostav представители радиостанции. Основная цель активности — повысить лояльность у подписчиков группы« Юмор FM» в ОК. Среди задач — создание креативной кампании, которая будет отражать тематику и айдентику радиостанции, а также позволит вовлечь пользователей в ее создание.

Предыстория

В конце февраля радиостанция «Юмор FM» провела в ОК марафон забавных фотографий с котами и кошками пользователей, который был приурочен ко Дню кошек 1 марта. Радиостанция выбрала именно этот день для запуска марафона неслучайно, ведь черный кот является маскотом «Юмор FM» уже несколько лет.

В результате в марафоне приняли участие 13 тыс человек, которые выкладывали фото вместе с любимыми питомцами. Это первый марафон радиостанции, который сразу получил такие результаты. «Юмор FM» заметили такую вовлеченность пользователей и их желание поделиться фотографиями со своими котами и решили создать кампанию, которая станет продолжением этого марафона.

Идея и решение

Для создания креативной кампании «Юмор FM» провели небольшое исследование и выявили один из наиболее популярных развлекательных форматов контента с животными — короткие видео, которые используются для создания песен и впоследствии клипов с животными под эти песни.

Первым этапом котокампании стал конкурс среди пользователей на самый смешной ролик с котами, которые мяукают, мурчат или издают любые другие смешные звуки. Из самых смешных звуков котов создали аудиодорожку, под которую сделали космический видеоклип. Авторы видео, которые попали в финальный ролик, также получили фирменные подарки от радиостанции.

Это позволило добиться максимальной вовлеченности пользователей, которые с радостью отправляли видео своих смешных питомцев. Они хотели увидеть и услышать их в итоговом ролике — его «Юмор FM» презентовали 26 апреля.

Клип был показан эксклюзивно в группе «Юмор FM» в ОК, а далее радиостанция показала его в других своих соцсетях и презентовала трек в прямом эфире.

Авторы ОК с блогами про животных и детей не остались в стороне от активности с котами и выложили свою реакцию на трек и клип. Поучаствовали блогеры Деакселия, Лакшери котакшери, Оскар и плюша, Бельчонок в доме, Лекс и фокси, Лисы в доме, Дай Мяу, Лаврик, а Алла с блогом про родительство сняла видео своего ребенка под этот трек. Это позволило «Юмор FM» получить дополнительный охват среди аудитории авторов соцсети. Суммарно опубликованные видео от блогеров, записанные под трек, посмотрели более 232 тыс пользователей, а посты собрали более 1 300 000 просмотров.

Результаты

Более 2 тыс комментариев пользователи оставили под постом с анонсом конкурса на самое смешное видео.

За один день клип собрал в ОК более 200 тыс просмотров. На момент написания кейса клип посмотрели уже более 350 тыс раз.

Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента социальной сети «Одноклассники»: Для выполнения своих задач «Юмор FM» не просто использовал уже популярный формат, но адаптировали его под себя и специфику аудитории ОК. Такой персонализированный подход к аудитории, понимание и анализ инструментов площадки вместе с дополнительной мотивацией пользователей делиться контентом обеспечил высокий охват и вовлеченность пользователей в проект. Мяу!