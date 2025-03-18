Кейс ВТБ, Media Instinct Group и Unisound: продвижение аудиорекламы на базе DCO

Персонализация становится ключевым инструментом в борьбе за внимание потребителя. ВТБ, Media Instinct Group и Unisound протестировали технологию динамической креативной оптимизации (DCO) в аудиорекламе. Команда проекта рассказала Sostav, как быстро искусственный интеллект помогает создавать уникальные креативы и улучшать бизнес-результаты.

Технология DCO (динамической креативной оптимизации) продолжает считаться одной из самых актуальных механик для продвижения компаний, которые стремятся быть ближе к своим потребителям.

Эксперты ВТБ, рекламной группы Media Instinct Group и сервис размещения аудиорекламы Unisound показали на примере размещения динамических креативов, как использование технологий DCO помогает сократить затраты и время на продакшен и при этом повысить вовлеченность аудитории в предложение.

В кампании для ВТБ стояла задача протестировать процессы создания и размещения динамических креативов с целью привлечения внимания аудитории к дебетовой карте банка.

Технология и механика

В преддверии гендерных праздников сформулировали посыл-напоминание, что подарки близким могут быть приятными и для самого дарителя. Далее предстояло создать и персонализировать с помощью ИИ более 1,5 тыс. уникальных аудиороликов, а также разместить их в соответствии с заданными контекстными параметрами. В качестве динамических переменных — время суток, праздник (23 Февраля или 8 Марта), количество оставшихся до праздника дней и гео пользователя (города-миллионники). Для конкретного пользователя стандартный аудиоролик превращался в сотню персонализированных вариаций аудио при разном комбинировании переменных, и это — за считанные минуты.

Так, мужчина из Казани, слушавший любимый подкаст, возвращаясь домой вечером 6 марта, слышал сообщение: «Как сделать этот вечер по-настоящему добрым? Вспомнить, что до 8 Марта осталось всего 2 дня, а подготовка к празднику может быть не только приятной, но и выгодной! С бесплатной дебетовой картой BTБ дарите подарки близким и себе с кешбэком до 100% рублями. А еще для вас — бесплатная доставка по Казани».

Тот же мужчина, ехавший на работу утром 7 марта, слышал уже другую версию ролика с изменением двух переменных — время суток и количество дней до праздника.

Базовый креатив готовился сценаристом, отдельно согласовывалась подборка переменных в ролике. Генерация контента и дополнительная «ручная» проверка получившихся вариантов роликов были на стороне Unisound. В качестве важного для ВТБ фактора работы с сервисом размещения аудиорекламы было соблюдение настроек Brand Safety — очевидное условие для продвижения банковских услуг. Кроме того, Unisound работает с площадками исключительно с лицензионным контентом.

Результаты

Анализ эффективности рекламных кампаний показал, что вовлеченность (включает в себя дослушивание, кликабельность и показатели post-click — прямые конверсии и время на сайте) ИИ рекламы на 21% выше, чем у стандартных роликов без использования ИИ.

В целях дальнейшей оптимизации рекламных стратегий следующим этапом станет углубленный анализ пользовательского пути по воронке продаж с фокусом на ключевые бизнес-показатели эффективности.

Мария Егорова, начальник отдела планирования и размещения рекламы в сети интернет ВТБ: ВТБ всегда стремится к инновациям, и данный кейс с ИИ-персонализацией аудиорекламы — яркое тому подтверждение. Мы рады, что смогли не просто донести информацию о преимуществах дебетовой карты ВТБ, но и сделать это максимально релевантно для каждого слушателя. Создание более 1,5 тыс. уникальных аудиороликов — это впечатляющий масштаб, который позволил нам донести персональное предложение до жителей разных городов в преддверии гендерных праздников.

Анна Фарафонова, мультимедиа директор Media Instinct Group: Результаты демонстрируют впечатляющий потенциал ИИ для сферы аудиорекламы в целом. Стратегия динамической контекстуализации рекламных сообщений позволит выявить еще более тонкие настройки и возможности для повышения эффективности кампаний. Планируем показывать рынку новые исследования, связанные с использованием ИИ в рекламных кампаниях для повышения ROI.

Эдуард Рекачинский, СЕО Unisound: Мы ожидаем, что создание гиперперсонализированных динамических аудиороликов позволит значительно повысить вовлечение слушателей в креатив, его дослушиваемость и кликабельность, а также приведет к росту конверсий. Результаты A/B-теста станут основой для принятия решений о приемах использования ИИ-персонализации в маркетинговых активностях.

Команда проекта

ВТБ (клиент)

Ведущий менеджер службы планирования и размещения рекламы в интернете ВТБ: Ирина Кузнецова

Менеджер службы планирования и размещения рекламы в интернете ВТБ: Ирина Гигина

Media Instinct Group (агентство)

Старший менеджер по медиапланированию в цифровых СМИ Media Instinct Group: Алина Пучкова

Руководитель группы по медиапланированию в цифровых СМИ Media Instinct Group: Ксения Ковина

Unisound (сервис)

Директор по развитию клиентской сети Unisound: Валерия Саломатина