Кейс «Т-Бизнес» и DIDENOK TEAM: создание OLV-ролика с Дмитрием Журавлёвым

В сентябре 2025 года «Т-Бизнес» обратился к коммуникационному агентству DIDENOK TEAM с запросом на разработку и продакшен OLV-ролика. Видео должно было стать одним из элементов масштабной кампании 360° в честь 10-летия неизменной цены расчетного счета для бизнеса. Подробностями проекта команда агентства поделилась с редакцией Sostav.

Цель

Реализовать креативную концепцию видеоролика для последующего размещения готового преролла на видеоплощадках командой клиента, которая донесет ключевое сообщение: цена расчетного счета в «Т-Бизнесе» остается прежней уже 10 лет.

Задачи

Визуализировать идею «Меняется всё вокруг, но не стоимость расчетного счета в "Т-Бизнесе", показав смену эпох и технологий и подчеркнув постоянство продукта.

Обеспечить полный цикл продакшна: от доработки идеи и написания текста джингла до сложных антуражных съемок.

Привлечь к участию в проекте Дмитрия Журавлёва в качестве главного героя и голоса кампании.

Идея

В соответствии с общей тематикой кампании — сменой эпох и времен — была разработана концепция видеоролика: комик Дмитрий Журавлёв в роли глашатая поет о том, как менялся мир: лошадь с телегой заменили машины, вместо голубиной почты — отправка письма в одно нажатие кнопки. При этом: «в "Т-Бизнесе" как 10 лет в тарифе изменений нет».

Реализация

Процесс был разделен на два основных блока: создание джингла и съемки.

Создание джингла

Саундтрек был подготовлен в стиле русского народного жанра с акцентами на балалайку и распев. При написании текста учитывали концепцию кампании, поэтому добавили как фольклорные мотивы, так и речитатив.

Сначала был записан вариант джингла профессиональной народной певицей — его использовали на площадке. Позже, после съемок ролика, на студии записывался вокал Дмитрия Журавлёва.

Съемочный процесс

Подбор локации: долго искали сеттинг старинной Руси и нашли нужный вариант в «Москино» — для сериала «Ольга» была построена целая деревня. Кстати, по словам DIDENOK TEAM, они были первыми, кто снимал коммерческий проект на этой локации.

Работа с декорациями и костюмами: совместно с декораторами и художником-постановщиком команда выезжала на локацию, изучала декорации, которые есть у Москино, создавала эскизы дополнительных, собирали нужные нам точки съемки.

Кастинг: DIDENOK TEAM подбирали колоритных персонажей, органичных для атмосферы Древней Руси.

Съемочный день: администраторы и гаферы приехали на площадку в 3−4 утра и начали застройку с множеством перестановок, большим количеством техники и света. Смена составила 16 часов, а сами съемки длились 12. Съемочная команда составила более 50 человек.

Сложности

Препродакшен — поиск и согласование локации и костюмов, создание декораций, кастинг актеров — выполнили за 7 дней.

Организаторы подстраивались под довольно загруженный график Димы Журавлёва — для съемок оставалась лишь одна комфортная дата. Именно тогда прогнозировали ливень. Команда снимала на открытой местности, и было важно успеть до конца светового дня, так как снимали с естественным светом. Администраторы нашли гениальное решение — создать огромное покрывало 20 м на 20 м, которое можно было растянуть над съемочной площадкой для беспрерывного процесса. К счастью, непогода обошла площадку стороной. Но запасной план был!

Сначала организаторы хотели привезти на локацию настоящую лошадь, но позже решили отказаться от этой идеи, поэтому в финальном ролике — CG-лошадка.

Анна Чемарова, старший менеджер по работе с видеоблогерами «T-Банк»: Наша задача заключалась в яркой поддержке рекламной 360-кампании о неизменности стоимости расчетного счета в «Т-Бизнесе» на протяжении 10 лет. Мы предложили записать запоминающийся джингл, который бы усилил это сообщение. Образ Дмитрия Журавлёва идеально соответствовал концепции: через намеренно гиперболизированные изменения в мире мы подчеркнули стабильность тарифов «Т-Бизнеса». Команда DIDENOK TEAM подключилась к развитию ключевой идеи, интегрировала в нее образ блогера и в сжатые сроки реализовала весь продакшен.

Анна Плешанова, старший продюсер в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM: За семь дней мы закрыли большой объем задач: нашли сеттинг Древней Руси и договорились о съемках на площадке, нашли и арендовали костюмы, построили дополнительные декорации, подобрали фактурных актеров, которые органично дополнили визуальный ряд. А еще — оперативно согласовали все этапы с командой клиента и подготовили запасной план на случай ливня. Гордимся, что даже в жестких временных рамках мы справились с задачей и получили результат, которым клиент остался доволен.

Команда проекта:

«Т-Бизнес» (клиент)

Старший менеджер по работе с блогерами: Анна Чемарова

Менеджер по работе с с блогерами: Валерия Жиголенкова

Руководитель группы продуктового маркетинга: Антон Дудниченко

Менеджер по продуктовому маркетингу: Анастасия Якушкина

Менеджер по онлайн-маркетингу: Артем Шелегин

DIDENOK TEAM (агентство)

Старший продюсер: Анна Плешанова

Старший видеомонтажер: Илья Тиханюк

Креативный директор: Карлен Ходикян

Старший креатор: Виталий Кологреев

Старший проектный менеджер: Кирилл Кадакин

Старший проектный менеджер: Полина Бисерова

Руководитель юридического отдела: Ирина Шамонина

Заместитель руководителя юридического отдела: Александра Луговая

Старший финансовый координатор: Алина Слончинская