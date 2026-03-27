Кейс «Т-Бизнес» и DIDENOK TEAM: создание OLV-ролика с Дмитрием Журавлёвым

В сентябре 2025 года «Т-Бизнес» обратился к коммуникационному агентству DIDENOK TEAM с запросом на разработку и продакшен OLV-ролика. Видео должно было стать одним из элементов масштабной кампании 360° в честь 10-летия неизменной цены расчетного счета для бизнеса. Подробностями проекта команда агентства поделилась с редакцией Sostav.
Цель
Реализовать креативную концепцию видеоролика для последующего размещения готового преролла на видеоплощадках командой клиента, которая донесет ключевое сообщение: цена расчетного счета в «Т-Бизнесе» остается прежней уже 10 лет.
Задачи
- Визуализировать идею «Меняется всё вокруг, но не стоимость расчетного счета в "Т-Бизнесе", показав смену эпох и технологий и подчеркнув постоянство продукта.
- Обеспечить полный цикл продакшна: от доработки идеи и написания текста джингла до сложных антуражных съемок.
- Привлечь к участию в проекте Дмитрия Журавлёва в качестве главного героя и голоса кампании.
Идея
В соответствии с общей тематикой кампании — сменой эпох и времен — была разработана концепция видеоролика: комик Дмитрий Журавлёв в роли глашатая поет о том, как менялся мир: лошадь с телегой заменили машины, вместо голубиной почты — отправка письма в одно нажатие кнопки. При этом: «в "Т-Бизнесе" как 10 лет в тарифе изменений нет».
Реализация
Процесс был разделен на два основных блока: создание джингла и съемки.
Создание джингла
Саундтрек был подготовлен в стиле русского народного жанра с акцентами на балалайку и распев. При написании текста учитывали концепцию кампании, поэтому добавили как фольклорные мотивы, так и речитатив.
Сначала был записан вариант джингла профессиональной народной певицей — его использовали на площадке. Позже, после съемок ролика, на студии записывался вокал Дмитрия Журавлёва.
Съемочный процесс
- Подбор локации: долго искали сеттинг старинной Руси и нашли нужный вариант в «Москино» — для сериала «Ольга» была построена целая деревня. Кстати, по словам DIDENOK TEAM, они были первыми, кто снимал коммерческий проект на этой локации.
- Работа с декорациями и костюмами: совместно с декораторами и художником-постановщиком команда выезжала на локацию, изучала декорации, которые есть у Москино, создавала эскизы дополнительных, собирали нужные нам точки съемки.
- Кастинг: DIDENOK TEAM подбирали колоритных персонажей, органичных для атмосферы Древней Руси.
- Съемочный день: администраторы и гаферы приехали на площадку в 3−4 утра и начали застройку с множеством перестановок, большим количеством техники и света. Смена составила 16 часов, а сами съемки длились 12. Съемочная команда составила более 50 человек.
Сложности
- Препродакшен — поиск и согласование локации и костюмов, создание декораций, кастинг актеров — выполнили за 7 дней.
- Организаторы подстраивались под довольно загруженный график Димы Журавлёва — для съемок оставалась лишь одна комфортная дата. Именно тогда прогнозировали ливень. Команда снимала на открытой местности, и было важно успеть до конца светового дня, так как снимали с естественным светом. Администраторы нашли гениальное решение — создать огромное покрывало 20 м на 20 м, которое можно было растянуть над съемочной площадкой для беспрерывного процесса. К счастью, непогода обошла площадку стороной. Но запасной план был!
- Сначала организаторы хотели привезти на локацию настоящую лошадь, но позже решили отказаться от этой идеи, поэтому в финальном ролике — CG-лошадка.
Анна Чемарова, старший менеджер по работе с видеоблогерами «T-Банк»:
Наша задача заключалась в яркой поддержке рекламной 360-кампании о неизменности стоимости расчетного счета в «Т-Бизнесе» на протяжении 10 лет. Мы предложили записать запоминающийся джингл, который бы усилил это сообщение. Образ Дмитрия Журавлёва идеально соответствовал концепции: через намеренно гиперболизированные изменения в мире мы подчеркнули стабильность тарифов «Т-Бизнеса». Команда DIDENOK TEAM подключилась к развитию ключевой идеи, интегрировала в нее образ блогера и в сжатые сроки реализовала весь продакшен.
Анна Плешанова, старший продюсер в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM:
За семь дней мы закрыли большой объем задач: нашли сеттинг Древней Руси и договорились о съемках на площадке, нашли и арендовали костюмы, построили дополнительные декорации, подобрали фактурных актеров, которые органично дополнили визуальный ряд. А еще — оперативно согласовали все этапы с командой клиента и подготовили запасной план на случай ливня. Гордимся, что даже в жестких временных рамках мы справились с задачей и получили результат, которым клиент остался доволен.
Команда проекта:
«Т-Бизнес» (клиент)
Старший менеджер по работе с блогерами: Анна Чемарова
Менеджер по работе с с блогерами: Валерия Жиголенкова
Руководитель группы продуктового маркетинга: Антон Дудниченко
Менеджер по продуктовому маркетингу: Анастасия Якушкина
Менеджер по онлайн-маркетингу: Артем Шелегин
DIDENOK TEAM (агентство)
Старший продюсер: Анна Плешанова
Старший видеомонтажер: Илья Тиханюк
Креативный директор: Карлен Ходикян
Старший креатор: Виталий Кологреев
Старший проектный менеджер: Кирилл Кадакин
Старший проектный менеджер: Полина Бисерова
Руководитель юридического отдела: Ирина Шамонина
Заместитель руководителя юридического отдела: Александра Луговая
Старший финансовый координатор: Алина Слончинская