Кейс: Starlink Academy — эволюция образовательного проекта в 2025 году

Starlink Academy, образовательный проект от рекламного агентства Starlink и hh.ru, превратился в платформу для подготовки специалистов в сфере медийной рекламы и диджитал-маркетинга. Обновленная в 2025 году программа делает акцент на практических навыках, работе с реальными кейсами и сотрудничестве с экспертами отрасли. Традиционно, «академики» получают не только знания в области медиапланирования, аналитики и цифрового маркетинга, но и развивают важные soft skills. Процессом создания команда проекта поделилась с Sostav.

Задача

Создать и развить эффективную образовательную платформу для подготовки специалистов в сфере медийной рекламы и диджитал-маркетинга, отвечающую изменяющимся требованиям рынка.

Решение

В 2017 году рекламное агентство Starlink, в сотрудничестве с hh.ru, запустило образовательный проект Starlink Academy, посвященный медийному рынку, планированию, диджиталу, рекламным инструментам, ключевым стратегиям и основным игрокам отрасли.

В 2025 году Starlink Academy претерпела изменения: появились новые направления и темы, обновились форматы обучения, а также сформировались амбициозные планы на будущее. Рассмотрим подробнее, как именно развивается программа и какое влияние она оказывает на трансформацию рекламного рынка.

Дмитрий Ивановский, Group Account Director Starlink: Starlink Academy формирует поколение профессионалов, открытых новым возможностям и способствующих развитию индустрии. Большинство выпускников уже интегрировались в команду Starlink и, мы уверены, что в ближайшее время смогут продемонстрировать отличные результаты, подтвердив правильность выбранной стратегии подготовки молодых специалистов.

Трансформация Starlink Academy в 2025

В 2025 году Starlink Academy обновила свою образовательную программу. Одним из главных изменений стало углубленное изучение практических аспектов работы медиаагентства с акцентом на реальные проекты и стратегическое планирование. Кроме того, в обучении активно участвовали представители партнерских компаний, включая hh.ru, которые делились отраслевыми трендами и повышали мотивацию участников.

Для запуска нового направления в Starlink Academy потребовалось несколько ключевых шагов.

Во-первых, определить актуальные потребности рынка и выделить перспективные области развития в сфере цифрового маркетинга.

Во-вторых, разработать учебные программы, охватывающие как теоретические основы, так и практическое применение современных методов и инструментов.

Важно было также интегрировать в программу актуальные кейсы и примеры из реальной практики, чтобы подготовить специалистов, способных быстро адаптироваться к изменениям на рынке и эффективно внедрять новые подходы в свою работу. По сути, требовалось комплексное решение, включающее анализ рынка, разработку учебных программ и привлечение экспертов-практиков.

Эксперты и спикеры

В рамках Starlink Academy с лекциями и мастер-классами выступали руководители отделов Starlink, а также эксперты по медиапланированию и аналитике из hh.ru.

Анна Лукина, представитель hh.ru: Starlink Academy — пространство для новичков в сфере рекламы, позволяющее погрузиться в рабочие процессы и разобраться во всех тонкостях профессии. Когда начинаешь карьеру, трудно определиться с направлением деятельности, ведь неизвестно, какая работа действительно подходит.

Форматы обучения, использовавшиеся в Starlink Academy-2025

В 2025 году в Starlink Academy использовались разнообразные форматы обучения: оффлайн-занятия, онлайн-курсы и доступ к платформам дистанционного обучения. Важной частью программы стала практическая работа над реальными проектами и рекламными кампаниями. Участники также готовили групповые презентации и защищали итоговые работы. Внимание уделялось общению с представителями компаний-клиентов, что помогало лучше понять требования и ожидания рынка. Такой подход способствовал развитию критического мышления, коммуникативных навыков и умению работать в команде.

Новые темы и направления в учебном плане Starlink Academy-2025

В 2025 году в учебный план Starlink Academy вошли новые темы: современные тренды цифрового маркетинга и инновационные технологии в рекламе, медиапланирование и оценка результатов рекламных кампаний. Стажеры также учились анализировать данные и применять аналитику для улучшения маркетинга, работать с цифровыми инструментами и понимать, как ведут себя потребители в интернете. Эти направления помогают готовить специалистов, которые смогут быстро адаптироваться к рынку и внедрять новые методы в свою работу.

Кейсы и практические задания

В рамках обучения по программе Starlink Academy стажеры работали с разнообразными кейсами и практическими заданиями. Среди них — создание рекламных кампаний для реальных брендов, анализ эффективности уже существующих стратегий, а также исследование потребительского поведения с последующей разработкой рекомендаций по улучшению продуктов и услуг.

Мария Халепо, руководитель направления подбора и адаптации персонала Starlink: Starlink Academy это возможность для начинающих специалистов получить знания, практические навыки и прямое приглашение присоединиться к профессиональной команде Starlink. Наши усилия направлены на создание качественного кадрового резерва, способного отвечать современным требованиям рынка.

Результаты