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18+
04.04.2025 в 11:10

Кейс SOKOLOV: кросс-канальная кампания помогла нарастить трафик на страницу бренда

О том, как рекламная кампания SOKOLOV увеличила трафик на страницы товаров на Wildberries и привлекла новых клиентов

Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года провела в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению категорий товаров на Wildberries. Это размещение привлекло внимание и отдельных брендов, которые запустили свою рекламу в рамках кросс-канального размещения. Одной из компаний, успешно совместивших инструменты Wildberries и возможности инвентаря Russ, стал бренд SOKOLOV. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Проект был реализован в январе 2025 года. Бренд SOKOLOV использовал наружную рекламу для преодоления стереотипов о «неоригинальности» товаров бренда внутри маркетплейса и получения дополнительного трафика на площадке Wildberries. Для качественной проработки бренд-метрик компания приняла решение использовать рекламу вне дома.

Кампания была реализована в 36 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Астрахань, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Новосибирск и другие. Для привлечения внимания использовались различные цифровые форматы, в том числе билборды, суперсайты, ситиборды и другие. Компания также комбинировала наружную рекламу с внутренними инструментами продвижения на Wildberries.

Например, в Москве использовался различный инвентарь:

Новая Башиловка Новинский бульвар Новоарбатский мост ТТК, Киевский путепровод

Результаты

В результате кросс-канального продвижения с применением инструментов Wildberries и наружной рекламы Russ трафик на страницы товаров SOKOLOV вырос на 30−40%. «Мы наблюдали рост продаж на уровне от 15−20%, а количество новых клиентов увеличилось в 1,6 раза. Планируем провести тестирование различных креативных подходов для улучшения текущих показателей», — отмечают в компании.

Sokolov
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