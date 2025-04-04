Кейс «Северстали» и Braining Group: съемка от фэшн-фотографа для рабочих на производстве

Совместно с агентством Braining Group компания обновила подход к коммуникациям — разработала креативную концепцию и коммуникационную стратегию бренда работодателя на 2025 год. Команда агентства рассказала Sostav, что новый подход отразили в слогане «Разные люди. Один характер»: он подчеркивает, что, несмотря на различия, всех объединяет внутренняя сила и стойкость — тот самый стальной характер, который лежит в основе EVP.

Показать команду в необычном для индустрии формате — неслучайное решение. В 2024 году «Северсталь» запустила процесс трансформации: компания смещает фокус на человекоцентричность и эмпатию во внутренней культуре и амбициозно стремится войти в топ-10 лучших работодателей страны и стать работодателем номер один в регионах присутствия.

Съемка и имиджевая кампания стали первым шагом к долгосрочным изменениям в коммуникации бренда. Чтобы реализовать идею, пригласили фэшн-фотографа Сергея Клычихина.

В проекте участвовали реальные сотрудники компании, которые представляют разные сегменты аудитории: опытный специалист, вахтовик, ученик, начинающий специалист и сотрудница производства. Все они представители наиболее сложных профессий: маляр по металлу, электросварщик, токарь, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора. У каждого, помимо работы, есть своя обычная жизнь: увлечения, цели, привычки, таланты. Среди них есть и молодые специалисты, и опытные мастера, но всех объединяет общее дело.

Розалина Сейранян, директор направления PR&Digital в Braining Group: Мы хотели показать сотрудников «Северстали» так, как их еще не видели: живыми, яркими, разными. Вместо привычных индустриальных кадров мы выбрали эстетичный, фэшн-подход — чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого героя. Это не просто кампания, а первый шаг к долгосрочным изменениям в коммуникации, где за профессией всегда стоит человек.

Баннеры появились в 12 городах России: Архангельске, Волгограде, Мурманске, Петрозаводске, Череповце, Ярославле, Балабаново, Оленегорске, Орле, Обнинске, Щекино, Малоярославце. Этой рекламной кампанией «Северсталь» только заявила новое позиционирование, а разработка следующего этапа стратегии уже в процессе. В 2025 году «Северсталь» совместно с Braining Group планирует активно выходить в медиапространство и становиться частью культурной повестки.

Екатерина Пузанкова, руководитель проекта, старший менеджер управления по развитию бренда работодателя «Северстали»: Для нас эта рекламная кампания — важный шаг в продвижении нового EVP. Ее героями стали сотрудники, которые органично вписались в объектив фэшн-фотографа. Мы сознательно выбрали «язык» модной съемки — он яркий, выразительный и акцентирует внимание на человеке. Такой подход позволяет по-новому рассказать о людях в металлургии — сильных, увлеченных и неординарных.

Яна Белоножкина, начальник управления по развитию бренда работодателя «Северстали»: О работе в металлургии существует много стереотипов, и мы готовы их разрушать. У нас сильная корпоративная культура, где сочетаются лидерство, стремление к результату и человекоцентричность. Мы создаем возможности для всестороннего развития сотрудников и поддерживаем их интересы — от спорта и культуры до волонтерства и социальных инициатив. Этот проект — про долгосрочные изменения, про внимание к людям в индустрии, где этого не ожидали, но где его на самом деле больше, чем в самых продвинутых сферах.

Состав творческой группы

Северсталь (клиент)

Руководитель проекта, старший менеджер управления по развитию бренда работодателя: Екатерина Пузанкова

Начальник управления по развитию бренда работодателя: Яна Белоножкина

Braining Group (агентство)

Руководитель направления Braining PR&Digital: Розалина Сейранян

Руководитель направления Braining Brands: Елена Малышева

Креативный директор: Анастасия Авдеенко

Руководитель проекта: Анаит Гзогян

Продюсер проекта: Анна Илларионова

Стратег: Екатерина Сухих

Фотограф: Сергей Клычихин

Креативный продюсер: Яков Парамонов

Дизайнер: Юрий Султанов