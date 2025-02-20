Кейс PROSTO и Okkam: как значки-фликеры увеличили продажи круп на 25%

PROSTO — бренд круп в варочных пакетиках. Целевая аудитория продукта — жители крупных городов, которые ценят свое время. Конкуренция в категории круп велика. Чтобы выделяться, бренд делает фокус в коммуникациях на юмор и креативные ходы. Перед Traffic (входит в Okkam ) и Okkam Creative стояла задача придумать и провести промо-кампанию, чтобы увеличить продажи бренда, поддержать знание и привлечь более молодую аудиторию в пиковый для категории сезон. Как им удалось это реализовать и каких результатов добиться, Sostav рассказали представители агентств.
Реализация
Вместе с клиентом поняли, что молодая аудитория не станет тратить время на сложные механики промо, поэтому решили попробовать другой подход — подарки в каждой пачке продукта. Вложения должны были быть стильными, с юмором и актуальными для молодежи. Изучив тренды, остановились на значках-фликерах с мемными цитатами и маскотом бренда — Простикoм — которого придумал Okkam Creative.
Почему выбрали именно значки?
- Можно коллекционировать. В кампании участвовали вкладыши с маскотами в разных образах, а фокус на разнообразие креативов мотивировал покупателей собрать полную коллекцию.
- Помогают привлечь новую (семейную) аудиторию. Для взрослого поколения они символ ностальгии, для молодежи — аксессуар, который можно носить многими способами: на рюкзаке, кепке, одежде и даже на ботинках.
Агентство Okkam Creative в кампании отвечало за разработку дизайна значков, креативы для баннеров и оформление сайта промо-кампании. А агентство Traffic by Okkam — за клиентский сервис и продвижение кампании.
Результат
В разработанной коммуникации удалось совместить элементы стиля бренда и мемы. С помощью кампании бренд смог достичь поставленной цели: продажи в тоннах за период промо выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Елизавета Богданова, коммерческий директор «АФГ Националь»:
Вот уже много лет мы говорим с нашим потребителем на одном языке. Светоотражающие значки с Простиком порадовали нашу аудиторию. Мы получили положительную обратную связь и решили нашу главную бизнес-задачу — рост продаж.
Михаил Говорухин, арт-директор Okkam Creative:
Нам удалось погрузить часть аудитории в ностальгию, а часть — приобщить к вернувшемуся тренду на значки. Кто-то порадовал значком ребенка, а кто-то и сам украсил значком рюкзак, кепку или толстовку. Верно найденные триггеры покупателей помогли нам выделиться в горячий сезон и не остаться незамеченными.
Состав творческой группы
ООО «АФГ Националь» (заказчик)
Коммерческий директор: Елизавета Богданова
Руководитель отдела маркетинга: Мария Киселева
Traffic (by Okkam) (агентство)
Директор по клиентскому сервису: Ольга Егорова
Старший специалист по работе с клиентами: Екатерина Железнова
Медиадиректор: Екатерина Колоскова
Руководитель группы медиапланирования: Екатерина Ярцева
Руководитель отдела перфоманс-медиамаркетинга: Екатерина Тертышная
Старший специалист отдела перфоманс-медиамаркетинга: Марьяна Христофорова
Руководитель отдела баинга: Светлана Кузьмина
Руководитель группы аналитики и консалтинга: Валерия Мазурина
Младший специалист группы аналитики и консалтинга: Алена Иванова
Ассистент группы аналитики и консалтинга: Алиса Бронникова
Ведущий юрисконсульт: Евгения Лобода
Okkam Creative (агентство)
Операционный директор: Аполлинария Двуреченская
Арт-директор: Михаил Говорухин
Проджект-менеджер: Людмила Смирнова
Тимлид группы дизайна: Никита Малицкий
Креатор-копирайтер: Ксения Горелова, Юлия Южакова
Тимлид группы фронтенд-разработки: Егор Дьяченко
Фронтенд-разработчик: Инна Коляда
Бекенд-разработчик: Анна Мошкина
QA-инженер: Виктория Гацкевич
Директор по работе с социальными медиа: Карина Шельменкина
Младший специалист по продвижению отдела SMM: Мария Павлова