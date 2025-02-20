Кейс PROSTO и Okkam: как значки-фликеры увеличили продажи круп на 25%

PROSTO — бренд круп в варочных пакетиках. Целевая аудитория продукта — жители крупных городов, которые ценят свое время. Конкуренция в категории круп велика. Чтобы выделяться, бренд делает фокус в коммуникациях на юмор и креативные ходы. Перед Traffic (входит в Okkam ) и Okkam Creative стояла задача придумать и провести промо-кампанию, чтобы увеличить продажи бренда, поддержать знание и привлечь более молодую аудиторию в пиковый для категории сезон. Как им удалось это реализовать и каких результатов добиться, Sostav рассказали представители агентств.

Реализация

Вместе с клиентом поняли, что молодая аудитория не станет тратить время на сложные механики промо, поэтому решили попробовать другой подход — подарки в каждой пачке продукта. Вложения должны были быть стильными, с юмором и актуальными для молодежи. Изучив тренды, остановились на значках-фликерах с мемными цитатами и маскотом бренда — Простикoм — которого придумал Okkam Creative.

Почему выбрали именно значки?

Можно коллекционировать. В кампании участвовали вкладыши с маскотами в разных образах, а фокус на разнообразие креативов мотивировал покупателей собрать полную коллекцию.

Помогают привлечь новую (семейную) аудиторию. Для взрослого поколения они символ ностальгии, для молодежи — аксессуар, который можно носить многими способами: на рюкзаке, кепке, одежде и даже на ботинках.

Агентство Okkam Creative в кампании отвечало за разработку дизайна значков, креативы для баннеров и оформление сайта промо-кампании. А агентство Traffic by Okkam — за клиентский сервис и продвижение кампании.

Результат

В разработанной коммуникации удалось совместить элементы стиля бренда и мемы. С помощью кампании бренд смог достичь поставленной цели: продажи в тоннах за период промо выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Елизавета Богданова, коммерческий директор «АФГ Националь»: Вот уже много лет мы говорим с нашим потребителем на одном языке. Светоотражающие значки с Простиком порадовали нашу аудиторию. Мы получили положительную обратную связь и решили нашу главную бизнес-задачу — рост продаж.

Михаил Говорухин, арт-директор Okkam Creative: Нам удалось погрузить часть аудитории в ностальгию, а часть — приобщить к вернувшемуся тренду на значки. Кто-то порадовал значком ребенка, а кто-то и сам украсил значком рюкзак, кепку или толстовку. Верно найденные триггеры покупателей помогли нам выделиться в горячий сезон и не остаться незамеченными.

Состав творческой группы

ООО «АФГ Националь» (заказчик)

Коммерческий директор: Елизавета Богданова

Руководитель отдела маркетинга: Мария Киселева

Traffic (by Okkam) (агентство)

Директор по клиентскому сервису: Ольга Егорова

Старший специалист по работе с клиентами: Екатерина Железнова

Медиадиректор: Екатерина Колоскова

Руководитель группы медиапланирования: Екатерина Ярцева

Руководитель отдела перфоманс-медиамаркетинга: Екатерина Тертышная

Старший специалист отдела перфоманс-медиамаркетинга: Марьяна Христофорова

Руководитель отдела баинга: Светлана Кузьмина

Руководитель группы аналитики и консалтинга: Валерия Мазурина

Младший специалист группы аналитики и консалтинга: Алена Иванова

Ассистент группы аналитики и консалтинга: Алиса Бронникова

Ведущий юрисконсульт: Евгения Лобода

Okkam Creative (агентство)

Операционный директор: Аполлинария Двуреченская

Арт-директор: Михаил Говорухин

Проджект-менеджер: Людмила Смирнова

Тимлид группы дизайна: Никита Малицкий

Креатор-копирайтер: Ксения Горелова, Юлия Южакова

Тимлид группы фронтенд-разработки: Егор Дьяченко

Фронтенд-разработчик: Инна Коляда

Бекенд-разработчик: Анна Мошкина

QA-инженер: Виктория Гацкевич

Директор по работе с социальными медиа: Карина Шельменкина

Младший специалист по продвижению отдела SMM: Мария Павлова