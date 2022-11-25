Кейс: продвижение Skypro через Telegram Ads c ROMI 203%

Перед агентством SMIT.Studio стояла задача привлечь внимание аудитории к курсам онлайн-университета Skypro. Для продвижения выбрали инструмент Telegram Ads. Команде предстояло сообщить о ключевых возможностях продукта и показать положительную динамику продаж уже в первый месяц работы. Подробнее об этапах реализации и результатах кейса — читайте в материале Sostav.

Задача

Рекламные сообщения в Telegram видит аудитория таргетируемых каналов с более чем 1 тыс. подписчиков. При этом пользователям подписки Telegram Premium эта реклама не показывается. В Telegram Ads нет возможности вести пользователей на внешние ресурсы, разрешается рекламировать только ботов или каналы.

В условиях массовой миграции пользователей из запрещенных соцсетей Телеграм Ads становится актуальной платформой для рекламы продукта или бренда, а также кост-эффективным и масштабируемым инструментом перформанса. Средняя стоимость подписчика колеблется от 40 до 70 руб., а запуск чат-бота от 12 до 40 руб.

Команда SMIT.Studio занималась продвижением онлайн-университета Skypro, который через марафон набирает людей на новые потоки курсов. Ключевое торговое предложение — трудоустройство выпускников на соответствующие профессии с повышением уровня доходов. Нужно было разместить на канале промо публикаций, ведущих на марафон профессий на отдельный лендинг. СPA (Cost Per Action, цена за целевое действие) составляет менее 150 руб. за переход.

Игорь Чикаров, руководитель перформанс-маркетинга Skypro: Мы поставили перед SMIT.Studio задачу в кратчайший срок запустить новый для нас канал перформанс-маркетинга и показать при этом положительную юнит-экономику уже в первый месяц работы. С этой задачей ребята справились, задействовав минимум ресурсов со стороны заказчика. Учитывая наш не самый успешный опыт взаимодействия с массовыми реселлерами Telegram Ads, в первую очередь по части модерации рекламных материалов.

Как продвигали

Для креативов в агентстве использовали несколько ключевых заходов, которые вели на посты про марафон со ссылками на регистрацию. Нужно было сообщить о ключевых возможностях:

полная поддержка студентов: «До новой профессии проведут за руку с нуля»;

проведение бесплатной карьерной консультации: «Специалист по профориентации помогает с выбором профессии, исходя из навыков и интересов студента».

В креативах подсвечивали контекст тем марафона, на которые вёл переход с рекламы:

аналитика данных;

какую IT-профессию выбрать, чтобы не программировать;

профессия аналитика с оплатой после трудоустройства.

На каждый из постов делали 5−10 креативов, чтобы была очевидная связка рекламы с публикацией, а после перехода пользователь не потерялся.

Команда SMIT.Studio создавала креатив под ключ: от тематик до финальной открутки. Промо-посты с упоминанием марафона собирали меньше переходов на канал, но пользователи с них чаще уходили на лендинг.

Специфика работы с Telegram Ads минимальный вход сейчас — от €3 тыс. Это тяжелый порог для малого предпринимательства, однако такая цена сильно снижет конкуренцию за трафик;

таргетинг работает на каналы конкурентов, и им от этого никуда не деться. «Ads на сегодня является окупаемым источником трафика с ROMI (Return on Marketing Investment, коэффициент возврата маркетинговых инвестиций — прим. Sostav) не менее 100%», — отмечают в агентстве;

направлять трафик можно не только на канал и конкретные посты, но и на чат и веб-ботов. «В них удобно всё: онбординг в продукт, прошитые для аналитики ссылки, ограничение использования для не-подписчиков основного канала»;

креативы на площадке ограничены короткими сообщениями, но их можно удобно подстраивать под тематики каналов;

строгая модерация;

нет баннерной слепоты из-за нативного формата показа рекламных объявлений, можно играть с контекстом сообщений в зависимости от каналов и категорий размещения.

Результаты

Для нахождения рабочих связок потребовался бюджет в размере €1 тыс. на различные креативы и предложения. В итоге связки были найдены на отдельные посты, и получились следующие результаты: