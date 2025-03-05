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18+
05.03.2025 в 10:00

Кейс O’SHADE: как мы повысили узнаваемость бренда и обороты

О рекламной кампании обувного бренда, запущенной на цифровых экранах разных форматов, которая помогла увеличить обороты

Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года запустила в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению «традиционных» для Wildberries категорий товаров, таких как обувь и одежда. Первым селлером в категории «обувь», который разместил наружную рекламу в рамках кампании, стал бренд O’SHADE. В результате продажи начали расти быстрее, а к продвижению подключились новые бренды из разных категорий. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Реализация проекта началась в ноябре 2024-го и закончилась в январе 2025 года. Бренд обуви O’SHADE использовал наружную рекламу как инструмент для укрепления имиджа и повышения узнаваемости, дополняя ею внутренние и внешние средства продвижения. Для качественной проработки бренд-метрик компания приняла решение использовать рекламу вне дома.

Кампания была реализована в 45 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток. Для привлечения внимания использовались современные цифровые экраны и ситиформаты, размещенные в местах притяжения целевой аудитории.

Например, в Москве были установлены билборды:

Волоколамское шоссе Петровка Бутырский вал Нижняя Масловка

Результаты

Благодаря регулярным размещениям рекламы O’SHADE смог значительно повысить лояльность покупателей, несмотря на высокую конкуренцию в категории fashion. Такой результат стал возможен благодаря грамотному менеджменту и сочетанию внутренних инструментов Wildberries с широкими возможностями цифровой наружной рекламы. Это создало мультипликативный кросс-эффект, который способствовал росту продаж.

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