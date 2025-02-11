Кейс NT Technology и Bridge Resort: как увеличить доход до 6,9 млн, а узнаваемость на 450%

Если не взаимодействовать с целевой аудиторией на всех этапах воронки продаж, бренды добровольно лишают себя новых клиентов. Представители NT Technology рассказали Sostav, как programmatic помогает работать в brandformance-подходе и продвигать пользователей по пути клиента.

Клиент и задачи

Bridge Resort — санаторно-курортный комплекс для семейного отдыха в Сочи. Курорт включает в себя четырехзвездочный отель, клинику семейной медицины Bridge, Wellness Club BR, комплекс бассейнов Breeze, пляжный комплекс, рестораны, бары, конференц-залы, детские клубы, игротеки, детские и спортивные площадки.

Клиенту было важно войти в горячий сезон подготовленным, поэтому основная задача команды NT — повысить узнаваемость отеля и количество бронирований. Дополнительно клиент установил KPI — ДРР не выше 60% для медийной рекламы.

Рекламная стратегия

Команда запустила несколько рекламных кампаний, которые длились месяц. Часть из них работала на привлечение новой аудитории и повышение узнаваемости бренда, а другая — на удержание лояльных пользователей и увеличение конверсий. В запусках было ограничение по форматам — могли использовать только охватные баннеры и нативную рекламу. Креативы транслировали на широкую аудиторию, интересующуюся отдыхом.

Для планирования отдыха и бронирования отеля нужно время, пользователи редко совершают last-click-конверсии сразу, а для быстрой оптимизации, обучения платформы и снижения ДРР важен объем конверсий. Поэтому команда NT Technology решила пойти другим путем:

быстро увеличить охват аудитории и с помощью оптимизации снизить CPM, а на «освободившийся» бюджет подключить СРС-кампании; подключить внешний трекер для отслеживания post-view конверсий, чтобы накопить достаточно данных для оптимизации.

Оптимизировали запуск в нескольких направлениях. Например, в местах размещения отдавали предпочтения паблишерам с высокой видимостью креативов и вовлеченной аудиторией.

CPM снизили и запустили СРС-кампании. В них работали с горячей аудиторией и продвигали ее вниз по воронке — к бронированию. На этом этапе подключили контекстный таргетинг по коммерческим и околокоммерческим ключевым запросам. Команда отслеживала эффективность ключевых фраз и повышала ставки на показы по запросам с лучшими результатами, запросы без конверсий отключались. Это помогло выигрывать аукцион за показ рекламы максимально заинтересованным пользователям.

Чтобы мотивировать аудиторию, которая посещала сайт, забронировать номер, подключили ремаркетинг. В аудиторию ремаркетинга добавили:

пользователей, которые провели 10 минут на сайте;

тех, кто бронировал год-два назад — если курорт понравился, вероятность повторной поездки выше;

тех, кто прошел несколько стадий бронирований — они фактически готовы к макроконверсии, их нужно подтолкнуть к финальному действию;

пользователей, которые видели определенный баннер.

Параллельно настроили look-alike таргетинг — инструмент помогает быстро найти аудиторию, которая подходит по уровню дохода и желанию отдыхать в Российской Федерации. Сегмент похожей аудитории формировали на основе пользователей, кто бронировал номера за все время.

Екатерина Агейчик, специалист по программатик-рекламе в NT Technology: Все мы знаем о важности работы на всех этапах воронки продаж. Однако практика показывает, что многие бизнесы упускают верхние этапы, отдавая предпочтение перформансу, тем самым лишая себя притока новой аудитории и потенциальных клиентов. Мы использовали в работе следующие стратегии: охватные кампании, направленные на привлечение новой заинтересованной аудитории.

CPC-кампании, направленные на «дожимание» пользователей до выполнения целевых действий, которых мы охватили ранее. Комплексный подход к ведению кампаний и проработка верхних этапов воронки помогли нам достичь высоких результатов как в окупаемости рекламных кампаний, так и в повышении узнаваемости бренда, которые мы измеряли с помощью бренд-лифта.

Результаты

По итогам трех месяцев работы, мы охватили более 3 миллионов пользователей, увеличивая охват аудитории с каждым новым запуском в среднем на 55.4%. Согласно Brand Lift исследованию:

на 450% увеличили узнаваемость бренда;

на 609% увеличили запоминаемость бренда.

Важно отметить, что доход рекламной кампании превысил 6,9 миллионов. Средний ROI запусков составил 703%, а ДРР — 12,6%.