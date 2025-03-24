Кейс МТС AdTech и «Вкусно — и точка»: снизили стоимость подписчика более чем в два раза

Один из эффективных способов повысить эффективность рекламы в Telegram Ads — провести детальный конкурентный анализ. Именно так поступили команды «Вкусно — и точка» и RoRe Group ( ГК «Родная Речь»). Для решения задачи повысить результативность рекламных кампаний специалисты воспользовались Spy Service — аналитическим сервисом МТС AdTech, с помощью которого можно выявить стратегии размещения в Telegram Ads брендов из самых разных сфер. Сервис доступен клиентам цифровой рекламной платформы для крупного бизнеса и агентств «Маркетолог PRO».

Анализ конкурентов позволил быстро найти новые Telegram-каналы, подписчики которых могут быть заинтересованы в продукции «Вкусно — и точка». О том, как получилось снизить стоимость привлечения подписчиков в Telegram-канал более чем в два раза, Sostav рассказали участники рекламной кампании.

Клиент

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть общественного питания, которая насчитывает более 900 предприятий в 65 субъектах России. Бренд активно использует Telegram — это важная площадка для коммуникации с целевой аудиторией, поэтому рекламные кампании работают в режиме always-on (непрерывный маркетинг).

Задача

Заинтересованная и лояльная аудитория уже следит за новостями, акциями, конкурсами и новинками меню в Telegram-канале. Однако для поддержания лидерства и темпов роста, бренду требовались новые эффективные идеи для продвижения.

Настройкой кампаний и тестированием гипотез занимались специалисты RoRe Group. Для запуска кампаний использовалась рекламная платформа «Маркетолог PRO» от МТС AdTech.

Долгое время объявления показывались по широкой аудитории — пользователям Telegram в возрасте от 16 до 45 лет, которые живут в городах, где есть предприятия «Вкусно — и точка». Также тестировались узкие сегменты — к примеру, те, кто с большой вероятностью пользуется сервисами доставки еды и посещает рестораны быстрого питания. Эти данные в обезличенном и агрегированном виде можно собрать с помощью Big Data МТС.

Решение

Команда RoRe Group решила разнообразить сегменты для таргетинга в рамках рекламной кампании. В частности, более точечно настроиться на заинтересованную аудиторию. Для этого провели конкурентный анализ через сервис Spy Service от МТС AdTech, доступный в цифровой рекламной платформе для крупного бизнеса и агентств «Маркетолог PRO».

Благодаря Spy Service клиентам «Маркетолога PRO» доступны:

Мониторинг 300 тыс. каналов в режиме реального времени.

Глубокий анализ рекламных кампаний: премиальные форматы, показы и выходы.

Семантика креативов. Алгоритм определяет, какое преимущество используется в тексте объявления: скидка, подарок, розыгрыш.

Анализ типа посадки: канал, сайт, бот.

Анализ доли бренда в общем объеме сегмента.

Вся информация для анализа собирается из открытых источников.

В рамках конкурентного анализа были изучены стратегии размещения в Telegram Ads других крупных брендов из сферы быстрого обслуживания за последние месяцы. Удалось выявить Telegram-каналы, в которых пользователи чаще всего видели рекламу этой тематики и которым потенциально могут быть интересны предложения бренда «Вкусно — и точка». Среди этих каналов выбрали 25 наиболее релевантных и настроили на их подписчиков рекламу.

Для размещения был выбран премиальный формат с баннером — это позволило решить не только перформанс-задачи, но и повысить узнаваемость бренда. Внимательнее всего отслеживали метрику CPF — стоимость подписчика, но также учитывались показатели CR и CTR.

Гончарова Анна, старший менеджер по таргетированной и программатик-рекламе RoRe Group: Мы уже достаточно долго работаем с клиентом «Вкусно — и точка» на площадке Telegram. За это время было протестировано множество таргетов и гипотез, однако мы не останавливаемся на этом и постоянно ищем наиболее эффективную аудиторию для привлечения подписчиков. В этом году мы решили таргетироваться более точечно, а именно на конкретные каналы, где может находиться наша целевая аудитория. В этом нам помог сервис Spy Service, который показал, в каких каналах размещается реклама нашей категории. Это значительно упростило нам задачу и привело к снижению стоимости целевого действия.

Результаты

Рекламная кампания длилась 10 дней, и результат превзошел ожидания. С помощью таргетинга по выбранным каналам удалось:

привлечь на 7% больше подписчиков, чем в январе до запуска кампании;

потратить на 35% меньше бюджета;

снизить стоимость подписчика (CPF) более чем в два раза;

увеличить конверсию объявления (CR) на 95%.

Екатерина Саркисова, старший менеджер по медиапланированию «Вкусно — и точка»: За последние два с половиной года Telegram стал для нашего бренда одним из ключевых каналов, в котором важно растить базу лояльных пользователей. Чем больше новых таргетингов и инструментов появляется в промомеханиках платформы, тем более вдумчиво надо подходить к закупке медийного инвентаря, строить и тестировать новые гипотезы. Наш канал — лидер среди прямых конкурентов категории QSR (quick service restaurants) по количеству подписчиков, однако это не значит, что мы можем расслабиться хоть на минуту. Наоборот, нам надо прикладывать еще больше усилий, чтобы сохранить преимущество. Спасибо нашим партнерам МТС AdTech и RoRe Group, которые помогают нам в этом стратегически и тактически.

Татьяна Ковалевская (Долдо), директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий МТС AdTech: Данные и аналитика — основа современного диджитал-маркетинга. Сегодня недостаточно просто запускать рекламу — важно точно понимать, где находится ваша аудитория и какие стратегии работают лучше всего. Сервис Spy Service в «Маркетологе PRO» помог команде «Вкусно — и точка» увидеть реальную картину рынка, найти новые точки роста и вдвое снизить стоимость подписчика в Telegram. Мы в МТС AdTech создаем решения, которые дают бизнесу не просто данные, а конкурентное преимущество и уверенность в каждом рекламном вложении.

Заключение

С помощью аналитического сервиса Spy Service от МТС AdTech командам удалось выяснить, на аудиторию каких каналов можно настроить рекламное предложение. Это помогло повысить эффективность рекламы в Telegram Ads для бренда «Вкусно — и точка» и значительно снизить стоимость привлечения подписчика. Подобный кейс показывает: важно отслеживать решения, которые применяют похожие бренды — так могут появиться новые идеи для внедрения в собственные стратегии продвижения.