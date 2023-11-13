Кейс DDVB: итальянский бренд в совершенстве

Команда DDVB создала с нуля бренд итальянских продуктов федерального уровня Marco Panatti. Специалисты хотели уйти от шаблонов и «оживить» бренд. Представители агентства поделились своим кейсом и рассказали как им удалось этого достичь.

Ситуация

Основные коды в итальянских продуктовых брендах России — зелёный, белый и красные цвета, как итальянский флаг, фотографии итальянцев и их семей. Вызов — привнести новое в визуальную идентификацию бренда и передать дух настоящей Италии, избегая штампов.

Задача

Заказчик хотел создать с нуля новый бренд федерального уровня, который расширит ассортиментную матрицу клиента отдельно стоящим брендом (stand alone brand) и будет соответствовать трем критериям:

кросс-категорийный; харизматичный; успешно конкурирует с итальянскими брендами на российском рынке.

Екатерина Аникеева, стратег DDVB: Тёплая концепция итальянской семьи транслируется насквозь: нейминг, метафорический концепт, визуальная идентификация, продукты. Есть несколько брендов, которые используют фото итальянской семьи, но не погружает в семейные традиции этой страны. Стереотипы, рассмотренные под другим углом, могут оказаться полезными: на них можно строить целые истории, создавая вселенные, характеры, новых персонажей или образы, и сохранить при этом основную идею концепции.

Решение

Наш стратегический отдел совместно с дизайн-отделом провели дизайн-аудит международных и российских полок с итальянскими брендами. Команда проанализировала смыслы и визуальную идентификацию. Стратеги также изучили отзывы российских покупателей об итальянских и псевдоитальянских брендах: что является драйверами покупки, что отталкивает покупателей.

После аналитического этапа мы разработали вдохновляющий метафоричный концепт — подводку к платформе бренда — история итальянской семьи Marco Panatti. Решение — сделать из бренда живого человека с уникальным характером и задачами.

Итальянцы известны шумными и тёплыми семейными ужинами. Члены клана Panatti — не исключение. Они любят проводить время вместе, но в 21 веке это не всегда просто организовать. Тогда в игру вступает Марко Панатти, который загружает в свой маленький Fiat лучшие итальянские продукты и едет в гости к родным. Он не посмеет привезти бабуле Бьянке второсортные пенне. Нет! Только лучшее: традиционная рецептура и сочный вкус, тщательно отобранные натуральные продукты для самых важных людей на свете.

Евгений Калашников, арт-директор DDVB: Чёрно-белое изображение счастливой итальянской семьи и размещение на упаковке цветов итальянского флага? All'inferno, как говорят в Италии (русское — к черту). Использовали максимально нестереотипные стереотипы об Италии. Знаменитый Fiat 500, гиперболизированная подача фуд-зоны, ощущение кинематографического постера — все это делает дизайн честным. Ему веришь и ни на минуту не сомневаешься, что внутри — качественные итальянские продукты.