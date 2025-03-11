Кейс Kitfort: как увеличить продажи бытовой техники с помощью наружной рекламы

Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года провела в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению категорий товаров на Wildberries. В рамках кросс-канального размещения, комбинировавшего инструменты Wildberries и возможности инвентаря Russ, в наружную рекламу пришли бренды, ранее не использовавшие ее преимущества — одним из таких брендов стал производитель бытовой техники Kitfort. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Период

Кампания проводилась в январе 2025 года.

Задачи

Повышение узнаваемости бренда, привлечение новых покупателей.

Реализация

Рекламная кампания проходила в 36 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Краснодар, Махачкалу, Омск, Нижний Тагил, Хабаровск и другие. Использовались различные форматы наружной рекламы, в том числе билборды, суперсайты, ситиборды и другие.

Например, в Москве были установлены следующие билборды:

Результаты

Кампания стартовала в низкий сезон — в январе, поэтому клиент не ожидал значительного роста продаж. Однако уже после первой недели января при поддержке наружки продажи увеличились почти в три раза.

«Классические механики продвижения стали работать слабее, чем два-три года назад. Мы решили попробовать новые инструменты, а когда у вас накоплена значительная кооперация с площадкой, то почему бы и не использовать формат рекламы вне дома», — говорит представитель бренда.

Вопреки первоначальным сомнениям компания зафиксировала значительный прирост продаж и продолжит реализацию рекламных кампаний с использованием рекламы вне дома, поскольку уверена в их целесообразности. «Мы увидели значительный рост продаж в январе при сравнении год к году», — подчеркнули в компании.