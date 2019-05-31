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31.05.2019 в 18:00

Кейс: как персонализированная видеореклама помогла Hyundai улучшить взаимодействие с конфигуратором в 7 раз

По итогам кампании процент полного просмотра ролика увеличился на 34%

Фото: Depositphotos

Персонализированная реклама считается самым актуальным трендом в digital-среде за последние несколько лет. Существует множество путей реализации такой рекламы, наиболее яркий из которых — видеореклама. Согласно исследованиям PwC и IAB Russia, в 2019 и 2020 году темпы прироста branding video (видеореклама) составят +28,9% и +28,4% соответственно.

По данным Syndacast, 52% маркетологов считают видеоконтент самым эффективным для достижения высокого ROI. Однако рынок сейчас переполнен видео, и, чтобы пользователь обязательно его запомнил, нужен кастомизированный подход — такой, как персонализация.

В 2019 году Hyundai обратился к Havas Media (Россия) (входит в рекламную группу АДВ ) за конкретной задачей — улучшить взаимодействие с конфигуратором. Зная особенности рынка и потребности клиента, команда Havas Media предложила запустить персонализированную видеокампанию.

Анна Попова, Digital Account Director:

Совместно с Innocean Russia и Native-roll мы разработали персонализированную видеокампанию, имея в арсенале лишь один ролик.

Мы создали ряд креативных видеосообщений с разными цветовыми решениями и пэкшотами с адресами ближайших дилеров. Технически было сложно «перекрасить» автомобили, так как нужно было добиться точного цвета в соответствии с конфигуратором на сайте.

В то же время мы установили на сайте коды, с помощью которых собрали аудиторию, поделили её на сегменты и впоследствии показывали персонализированный креатив в зависимости от цветовых предпочтений.

Андрей Сидоров, Digital Lead Innocean Russia:

Сейчас каждый бренд пытается дать своему покупателю персонализированное сообщение, отвечающее его потребностям или запросам.

Мы с коллегами из Havas Media и Native-roll подготовили и реализовали кампанию с использованием искусственного интеллекта, собственных баз данных и данных собранных в рамках размещения пикселя на сайте в разделе «конфигуратор».

Искусственный интеллект, имея в арсенале данные о потребительских предпочтениях, показывал пользователю видеоролик с авто нужного цвета. Выбранный нами стратегический подход оказался успешным — мы добились улучшения всех показателей KPIs.

Результаты

  • Процент полного просмотра ролика увеличился на 34%
  • CTR (показатель кликабельности) вырос на 12,5%
  • Показатель отказов сократился на 23%
  • Благодаря персонализированному подходу взаимодействие с конфигуратором увеличилось в 7 раз

Александр Рузавин, руководитель группы рекламных коммуникаций HMCIS:

Кастомизированный подход, который использовался в реализации кампании, гармонично вписывается в принцип омниканальности нашей маркетинговой стратегии.

С помощью персонализированных видеосообщений мы смогли не только вернуть заинтересованных пользователей на сайт, но и добиться качественного контакта с аудиторией, что выражается в многократном росте показателя конверсии по сравнению со стандартной механикой.

Антон Бещеков, CEO Nativeroll.tv:

В отличие от ТВ, интернет дает возможность построить коммуникацию с конкретным человеком.

Благодаря накопленным знаниям клиента о своей аудитории, алгоритмам машинного обучения и нашей экспертизе в области видео у нас получилась история, о которой захотелось рассказать. Спасибо коллегам за сотрудничество и возможность сделать что-то интересное.

Hyundai Havas Media (Россия) кейсы АДВ HMCIS Nativeroll.tv
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