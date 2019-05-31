Кейс: как персонализированная видеореклама помогла Hyundai улучшить взаимодействие с конфигуратором в 7 раз

Персонализированная реклама считается самым актуальным трендом в digital-среде за последние несколько лет. Существует множество путей реализации такой рекламы, наиболее яркий из которых — видеореклама. Согласно исследованиям PwC и IAB Russia, в 2019 и 2020 году темпы прироста branding video (видеореклама) составят +28,9% и +28,4% соответственно.

По данным Syndacast, 52% маркетологов считают видеоконтент самым эффективным для достижения высокого ROI. Однако рынок сейчас переполнен видео, и, чтобы пользователь обязательно его запомнил, нужен кастомизированный подход — такой, как персонализация.

В 2019 году Hyundai обратился к Havas Media (Россия) (входит в рекламную группу АДВ ) за конкретной задачей — улучшить взаимодействие с конфигуратором. Зная особенности рынка и потребности клиента, команда Havas Media предложила запустить персонализированную видеокампанию.

Анна Попова, Digital Account Director: Совместно с Innocean Russia и Native-roll мы разработали персонализированную видеокампанию, имея в арсенале лишь один ролик. Мы создали ряд креативных видеосообщений с разными цветовыми решениями и пэкшотами с адресами ближайших дилеров. Технически было сложно «перекрасить» автомобили, так как нужно было добиться точного цвета в соответствии с конфигуратором на сайте. В то же время мы установили на сайте коды, с помощью которых собрали аудиторию, поделили её на сегменты и впоследствии показывали персонализированный креатив в зависимости от цветовых предпочтений.

Андрей Сидоров, Digital Lead Innocean Russia: Сейчас каждый бренд пытается дать своему покупателю персонализированное сообщение, отвечающее его потребностям или запросам. Мы с коллегами из Havas Media и Native-roll подготовили и реализовали кампанию с использованием искусственного интеллекта, собственных баз данных и данных собранных в рамках размещения пикселя на сайте в разделе «конфигуратор». Искусственный интеллект, имея в арсенале данные о потребительских предпочтениях, показывал пользователю видеоролик с авто нужного цвета. Выбранный нами стратегический подход оказался успешным — мы добились улучшения всех показателей KPIs.

Результаты

Процент полного просмотра ролика увеличился на 34%

CTR (показатель кликабельности) вырос на 12,5%

Показатель отказов сократился на 23%

Благодаря персонализированному подходу взаимодействие с конфигуратором увеличилось в 7 раз

Александр Рузавин, руководитель группы рекламных коммуникаций HMCIS: Кастомизированный подход, который использовался в реализации кампании, гармонично вписывается в принцип омниканальности нашей маркетинговой стратегии. С помощью персонализированных видеосообщений мы смогли не только вернуть заинтересованных пользователей на сайт, но и добиться качественного контакта с аудиторией, что выражается в многократном росте показателя конверсии по сравнению со стандартной механикой.