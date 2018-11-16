Кейс JOOM: как увеличить продажи в пять раз за один день

JOOM традиционно отмечает всплеск активности покупателей по случаю Всемирного дня шопинга, однако результаты кампании этого года на российском рынке оказались особо впечатляющими даже на этом фоне: 11 ноября 2018 продажи выросли в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом и в пять раз — по сравнению с обычным днем.

При этом существенно возрос и приток новых пользователей: полночь на 11.11 количество скачиваний мобильного приложения JOOM достигла 2,5 тысяч установок в минуту.

Лидеры продаж

Хитами продаж 11.11 на JOOM среди российских покупателей стали спортивные часы-браслет, минималистичное ожерелье с кулоном, сменные лезвия-кассеты для женских бритв.

В ТОП-10 регионов-лидеров по заказам на JOOM 11.11 вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Самарская области, Красноярский край и Республика Татарстан.

Позволить себе больше

В этом году JOOM положил в основу кампании 11.11 принцип «пользователи могут позволить себе больше» и принял решение дополнить традиционные спецпредложения (скидки на многие товары доходили до 90%) кэшбэком, размер которого определялся индивидуально для каждого покупателя и составлял до 30% от стоимости заказа. Максимальный размер разового кэшбэка для одного пользователя составил 82,5 доллара США.

Подогревая интерес

Анонсировать акцию 11.11 JOOM начал за пять дней до ее начала в эфирах ТНТ. Не упустить свой шанс на распродаже призывали в новом креативном ролике уже полюбившиеся россиянам герои — королева и султан.

О грядущей акции телезрителям напоминали также мини-ролики во время выпусков погоды на ТНТ.

Пока все дома

К 11.11 JOOM и ТНТ подготовили масштабную интеграцию в проект «Дом-2», генеральным спонсором которого выступает JOOM. Впервые в истории проекта ярким анонсом предстоящей распродажи на JOOM была забрендирована вся главная страница сайта «Дома-2».

В кампанию оказались вовлечены все от Ксении Бородиной до рядовых участников реалити-шоу. Удобный интерфейс, бесплатную доставку, попадание размер в размер, предстоящие скидки и кэшбэк на JOOM обсуждали на лобном месте, телемостах с Сейшелами, в спальне девочек и, конечно же, на кухне. Публикация об акции JOOM 11.11 появилась в аккаунтах ведущих «Дома-2» Ксении Бородиной, Ольги Орловой и Влада Кадони. О скидках и кэшбэке на маркетплейсе рассказали на своих страницах «Дома-2» и самые популярные участники проекта: москвичка Марина Африкантова и молодая мама Оля Рапунцель.

Пик рекламной кампании пришелся на вечерний эфир 10 ноября. Интригу создали ведущие, пообещавшие собравшимся на лобном месте сюрприз — им стал огромный торт от JOOM, внутри которого были спрятаны подарки для участников. В полночь начало праздника шопинга 11.11 на JOOM обитатели «Дома-2» отметили фейерверком.

«Выиграют только пользователи»

«JOOM говорит с покупателями на понятном ему языке. Герои нашей рекламы теряют контроль, как и многие в дни распродаж, поддаваясь соблазну потратить больше. Мы предлагаем людям поступить по-новому — позволить себе больше, потратив меньше. Поэтому дополняем предложение скидки большим кэшбэком, — прокомментировал маркетинг-директор JOOM Максим Михайлов. — 11 ноября в любом шопинг-соревновании выиграют только пользователи JOOM. Это результат долгой работы нашей команды: мы несколько месяцев добивались подобных условий для наших пользователей и очень рады, что у нас все получилось».