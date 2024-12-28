Кейс IVK и «Ревалгин ТАБС»: комплексный подход в продвижении фармацевтического бренда.

Бренд обезболивающих препаратов «Ревалгин ТАБС» обратился к рекламному агентству IVK Media Solutions с целью увеличить продажи своей продукции. Совместно со специалистами «ШЛС Фарма» была разработана стратегия, основное внимание в которой было уделено узкотаргетированному охвату целевой аудитории. Подробностями с редакцией Sostav поделилась команда проекта.

Цели и задачи

В 2023 году «ШЛС Фарма» поставила перед собой цель: войти в ТОП-5 в своей группе, увеличив объем продаж до 1 млн упаковок (в 3 раза больше текущего уровня) и достичь отметки в 5 тыс. упаковок через E-PHARM. Основной задачей кампании был рост продаж препарата «Ревалгин ТАБС» за счет увеличения охвата целевой аудитории и донесения ей преимуществ продукта.

В условиях высокой конкуренции на рынке обезболивающих средств потребителям предлагается широкий выбор препаратов с различными фармакологическими свойствами. Зачастую выбор делается исходя из места боли, а не состава препарата. Конкуренты выстраивают коммуникацию, используя «язык боли» — понятные образы и жизненные ситуации, которые резонируют с аудиторией, чтобы наглядно продемонстрировать преимущества продукта.

Александра Павликова, аккаунт-директор IVK Media Solutions: Работая над проектом для бренда «Ревалгин ТАБС», мы не просто реализовывали стандартный набор инструментов диджитал-маркетинга. Наша команда погрузилась в бизнес клиента, чтобы глубже понять особенности продукта, его целевую аудиторию и конкурентное окружение. Именно такой подход позволил нам разработать стратегию, которая учитывала все нюансы и потребности «ШЛС Фарма».

Реализация

Для реализации задачи агентство IVK разработало и внедрило комплексный тактический подход, направленный на решение двух ключевых аспектов: точного таргетирования целевой аудитории и донесения информации о продукте через современные диджитал-каналы. Было решено сосредоточиться на женщинах в возрасте от 25 до 45 лет, которые являются основными покупателями препаратов в этой категории.

С помощью programmatic-платформ удалось выделить сложные сегменты аудитории, основываясь на их интересах, социально-демографических характеристиках и поведенческих данных. Это позволило не только находить потребителей с выраженной проблематикой, но и точно таргетировать рекламные сообщения. Особое внимание было уделено использованию крупноформатных рекламных размещений в релевантном контенте. Programmatic-реклама обеспечивала высокий уровень визуальной запоминаемости бренда, что способствовало росту интереса со стороны целевой аудитории.

Важным шагом стало создание и продвижение уникального контента. На сайте «Ревалгин ТАБС» появился специальный раздел с полезными статьями, которые подробно рассказывали о преимуществах препарата и способах его применения. Одновременно запустились промостраницы на таких платформах, как «Дзен», где с помощью длинных форматов было построено длительное взаимодействие с аудиторией.

Инфлюенс-маркетинг стал важным элементом в кампании. Лидеры мнений рассказывали о «Ревалгин ТАБС» через понятные и близкие аудитории жизненные ситуации, показывая, как он помогает справляться с болью. Для завершения цепочки взаимодействия особое внимание было уделено SEO-оптимизации. При любом запросе о препарате или его категории сайт «Ревалгин ТАБС» стремился быть в первых строках поисковой выдачи, что позволяло потребителю быстро находить всю необходимую информацию.

Результаты

Бренд «Ревалгин ТАБС» продемонстрировал рост продаж и укрепил свои позиции в ТОП-5 среди спазмоанальгетиков. За девять месяцев 2024 года продажи препарата выросли на 33,84%, подтверждая эффективность разработанной стратегии.

Егор Тальц, руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов «ШЛС Фарма»: Совместно с IVK мы смогли превратить амбициозную цель в четкий план действий, который дал результат. Этот проект стал для нас показательным примером того, как работает технологичный подход, основанный на глубоком понимании аудитории.

Заключение

Этот кейс демонстрирует, как узкотаргетированный подход в диджитал-маркетинге позволяет достигать поставленных целей. Специалисты IVK и «ШЛС Фарма» успешно внедрили тактические решения, которые обеспечили устойчивый рост продаж и повышение узнаваемости бренда. Продвижение «Ревалгин ТАБС» стало примером того, как технологичный и контентный подход может выделить бренд в конкурентной среде и укрепить его позиции на рынке.