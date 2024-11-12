Кейс Interpool и «Самолета»: как интерактивные механики помогают в продаже недвижимости

Чем дороже продукт, тем длиннее цикл сделки, да и внимание ЦА к нему привлекать сложнее. Что уж говорить о рынке недвижимости — тут каждое касание с пользователем на вес золота. Бюджеты у застройщиков не резиновые, а значит для повышения эффективности рекламных кампаний необходимо придумывать нетривиальные заходы и глубоко погружаться в аналитику, чтобы в моменте корректировать стратегию продвижения. Команда Interpool рассказала Sostav, как с помощью нестандартной механики в медийной рекламе продвигать ЖК.
О проекте
Клиент: Группа «Самолет»
Период рекламной кампании: январь — август 2024 года
Цель: привлечение внимания целевой аудитории к премиальному проекту Nova
Задачи:
- Увеличить узнаваемость проекта за счет качественного охвата.
- Привести целевой трафик на сайт с выполнением бенчей по пост клику.
- Прирастить конверсии по Post View.
Реализация
Площадки
Учитывая премиальный уровень продвигаемого проекта при подготовке медиаплана, мы довольно жестко отсекали площадки для размещения рекламы. Согласованный white list прошел серьезную модерацию, в том числе и со стороны клиента и после его финального утверждения мы приступили к разработке механики размещения.
Подходы в креативах
Проведя глубокое интервью с клиентом, мы выяснили, что проект Nova от «Самолет» обладает яркими характеристиками, которые важно было продемонстрировать при продвижении:
- расположение в 500 м от Поклонной горы в долине реки Сетунь;
- редкие форматы квартир с балконами и подогреваемыми террасами;
- двухуровневые пентхаусы с 5 разными дизайнерскими решениями в отделке.
Но как показать все в рамках одной рекламной кампании? Решили остановиться на мультислайдовых баннерах, которые можно листать. Реализация получилась необычной и заметно выделялась в местах размещения. Свайпая по баннеру, пользователи могли посмотреть рендеры жилого комплекса, которые наглядно демонстрировали уникальные характеристики проекта. Несколько картинок сменяли одна другую и показывали дома, территорию вокруг них и непосредственно квартиры, тем самым формируя более осознанный переход на сайт застройщика для более детального изучения предложения.
Вот как выглядела механика:
Результаты
Необычная реализация рекламных креативов дала свои плоды. Выгрузив отчет по собранным метрикам внимания, мы увидели, что:
- больше 35 секунд баннер находился в 100% видимости пользователя;
- более 75% пользователей существенно замедляли скролл страницы;
- более 35% пользователей внимательно изучили бренд рекламодателя.
По результатам рекламной кампании мы получили:
- >2 минут — среднее время, которое пользователи проводили на сайте проекта;
- на 15% лучше среднего CPA post-click;
- на 18% лучше среднего CPA post-view;
- >180 post-view-заявки.
Ирина Градова, Head of performance & media marketing, группа «Самолет»:
Nova — это наш первый жилой комплекс в премиальной линейке Samolet Select и, конечно же, к рекламной кампании по его продвижению мы подходили с особым трепетом. Решили сделать ставку на необычной креативной механике в рекламных баннерах и качественном трафике, что позволило продемонстрировать важные преимущества проекта и получить высокие результаты.
Афина Каландия, заместитель директора по продажам Interpool:
Внимание к деталям всегда приносит результаты. В случае с проектом Nova от группы «Самолет» мы получили отличные результаты рекламной кампании и классный кейс в копилку. Мультислайдовая механика креатива не могла не привлечь внимание аудитории — на каждом отдельном слайде мы показали главные преимущества ЖК и погрузили потенциальных покупателей в атмосферу, которая чувствуется в каждой детали комплекса. А строгий отбор площадок для размещения позволил точнее попасть в целевую аудиторию проекта. Уверена, что наши последующие совместные проекты с группой «Самолет» будут такими же успешными.
Евгений Пшеничнов, руководитель направления охватных диджитал-медиа, группа «Самолет»:
Один из важных для нас критериев отбора подрядчиков для реализации медийных рекламных кампаний — технические возможности. И в этом плане Interpool закрывает все необходимые вопросы. Интерактивная механика, предложенная командой реализации, отлично подошла для демонстрации премиального ЖК. А результаты, которые мы зафиксировали после окончания кампании в цифрах подтверждают эффективность выбранного подхода.
Вывод
Какой бы интересной и нестандартной ни была бы механика рекламной кампании, бизнес в любом случае будет считать цифры и оценивать результат с точки зрения прибыли для компании. Полученные Post Click и Post View показатели наглядно демонстрируют эффективность выбранного подхода к продвижению. Итого, можно смело утверждать, что креативная составляющая, приземленная на систему управления данными, а также своевременный анализ этих данных позволяют получать реальные результаты для бизнеса, ощутимо превышающие средние значения в аналогичных кампаниях.