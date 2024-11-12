Кейс Interpool и «Самолета»: как интерактивные механики помогают в продаже недвижимости

Чем дороже продукт, тем длиннее цикл сделки, да и внимание ЦА к нему привлекать сложнее. Что уж говорить о рынке недвижимости — тут каждое касание с пользователем на вес золота. Бюджеты у застройщиков не резиновые, а значит для повышения эффективности рекламных кампаний необходимо придумывать нетривиальные заходы и глубоко погружаться в аналитику, чтобы в моменте корректировать стратегию продвижения. Команда Interpool рассказала Sostav, как с помощью нестандартной механики в медийной рекламе продвигать ЖК.

О проекте

Клиент: Группа «Самолет»

Период рекламной кампании: январь — август 2024 года

Цель: привлечение внимания целевой аудитории к премиальному проекту Nova

Задачи:

Увеличить узнаваемость проекта за счет качественного охвата.

Привести целевой трафик на сайт с выполнением бенчей по пост клику.

Прирастить конверсии по Post View.

Реализация

Площадки

Учитывая премиальный уровень продвигаемого проекта при подготовке медиаплана, мы довольно жестко отсекали площадки для размещения рекламы. Согласованный white list прошел серьезную модерацию, в том числе и со стороны клиента и после его финального утверждения мы приступили к разработке механики размещения.

Подходы в креативах

Проведя глубокое интервью с клиентом, мы выяснили, что проект Nova от «Самолет» обладает яркими характеристиками, которые важно было продемонстрировать при продвижении:

расположение в 500 м от Поклонной горы в долине реки Сетунь;

редкие форматы квартир с балконами и подогреваемыми террасами;

двухуровневые пентхаусы с 5 разными дизайнерскими решениями в отделке.

Но как показать все в рамках одной рекламной кампании? Решили остановиться на мультислайдовых баннерах, которые можно листать. Реализация получилась необычной и заметно выделялась в местах размещения. Свайпая по баннеру, пользователи могли посмотреть рендеры жилого комплекса, которые наглядно демонстрировали уникальные характеристики проекта. Несколько картинок сменяли одна другую и показывали дома, территорию вокруг них и непосредственно квартиры, тем самым формируя более осознанный переход на сайт застройщика для более детального изучения предложения.

Вот как выглядела механика:

Результаты

Необычная реализация рекламных креативов дала свои плоды. Выгрузив отчет по собранным метрикам внимания, мы увидели, что:

больше 35 секунд баннер находился в 100% видимости пользователя;

более 75% пользователей существенно замедляли скролл страницы;

более 35% пользователей внимательно изучили бренд рекламодателя.

По результатам рекламной кампании мы получили:

>2 минут — среднее время, которое пользователи проводили на сайте проекта;

на 15% лучше среднего CPA post-click;

на 18% лучше среднего CPA post-view;

>180 post-view-заявки.

Ирина Градова, Head of performance & media marketing, группа «Самолет»: Nova — это наш первый жилой комплекс в премиальной линейке Samolet Select и, конечно же, к рекламной кампании по его продвижению мы подходили с особым трепетом. Решили сделать ставку на необычной креативной механике в рекламных баннерах и качественном трафике, что позволило продемонстрировать важные преимущества проекта и получить высокие результаты.

Афина Каландия, заместитель директора по продажам Interpool: Внимание к деталям всегда приносит результаты. В случае с проектом Nova от группы «Самолет» мы получили отличные результаты рекламной кампании и классный кейс в копилку. Мультислайдовая механика креатива не могла не привлечь внимание аудитории — на каждом отдельном слайде мы показали главные преимущества ЖК и погрузили потенциальных покупателей в атмосферу, которая чувствуется в каждой детали комплекса. А строгий отбор площадок для размещения позволил точнее попасть в целевую аудиторию проекта. Уверена, что наши последующие совместные проекты с группой «Самолет» будут такими же успешными.

Евгений Пшеничнов, руководитель направления охватных диджитал-медиа, группа «Самолет»: Один из важных для нас критериев отбора подрядчиков для реализации медийных рекламных кампаний — технические возможности. И в этом плане Interpool закрывает все необходимые вопросы. Интерактивная механика, предложенная командой реализации, отлично подошла для демонстрации премиального ЖК. А результаты, которые мы зафиксировали после окончания кампании в цифрах подтверждают эффективность выбранного подхода.

Вывод

Какой бы интересной и нестандартной ни была бы механика рекламной кампании, бизнес в любом случае будет считать цифры и оценивать результат с точки зрения прибыли для компании. Полученные Post Click и Post View показатели наглядно демонстрируют эффективность выбранного подхода к продвижению. Итого, можно смело утверждать, что креативная составляющая, приземленная на систему управления данными, а также своевременный анализ этих данных позволяют получать реальные результаты для бизнеса, ощутимо превышающие средние значения в аналогичных кампаниях.