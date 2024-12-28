Кейс Interpool и «Банк ДОМ.РФ»: как донести основные атрибуты продукта до ЦА

В центр интегрированных MarTech и AdTech решений для бизнеса Interpool поступил запрос от агентства на проведение рекламной кампании для «Банк ДОМ.РФ» по продвижению продукта «вклады». Команда Interpool рассказала Sostav о задачах, ходе работ и результатах сотрудничества с клиентом.

Задача

Проинформировать и выстроить на рынке знание о банке. Донести основные атрибуты продукта «вклады» до ЦА.

На первый взгляд бриф был достаточно стандартный: краткое описание продукта, гео, интересующие форматы размещения. Ничего необычного. Так как запрос вполне стандартный, действовали мы так же, как и всегда: собрали медиаплан в установленные сроки, учли все пожелания по брифу и отправили на согласование.

Однако на следующий день ситуация изменилась. Клиент создал чат и добавил нас и агентство, прислав свой бриф на кампанию, но расширенный.

Всегда приятно получать очень подробные брифы от заказчика: во-первых, это говорит о том, что он «точно знает, чего хочет», а во-вторых, половина уточняющих вопросов отпадает на этапе изучения брифа.

Но, когда мы в него вчитались, стало очевидно: реализовать кампанию будет непросто. Успех кампании зависит от скорости принятия решений и точности выполнения задач. Чтобы справиться с вызовами, была налажена трехсторонняя коммуникация.

Так как действовать нужно было быстро — общий чат очень помог:

за час принять и внести правки в креативы;

предотвратить отключение Whitelist-площадок, пересекающихся с Blacklist клиента, но надёжных для этой конкретной кампании;

вносить корректировки в план размещений в режиме онлайн;

аргументированно и быстро обсуждать изменения в настройках и оптимизации кампании.

Как мы действовали:

отобрали площадки из Whitelist, которые точно проходили по заданным параметрам;

внесли изменения в креатив, сделали его более заметным;

в режиме онлайн мониторили показатели рекламных размещений и вносили корректировки для оптимизации кампании;

24/7 были на связи с заказчиком.

Владимир Висков, руководитель цифрового маркетинга, «Банк ДОМ.РФ»: В «Банк ДОМ.РФ» есть ряд особенностей диджитал-планирования, которых, возможно, нет в других компаниях. Во-первых, мы ориентируемся на vCPM и всю оценку эффективности рекламных размещений делаем в пересчёте на видимые показы. Во-вторых, у нас нулевая терпимость к фроду и за него мы стараемся не платить, а потому уделяем особенное внимание глубокой аналитике размещений.

Афина Каландия, заместитель директора по продажам Interpool: Мы работаем только по vCPM и Whitelist-площадками, то есть наши клиенты в принципе не знают, что такое фрод. Точнее, теоретически, конечно, знают, но точно не платят за него. Используя интерактивные механики и специальные места размещений, мы получаем максимальную вовлечённость пользователей и наилучшие показатели рекламных размещений.

Результаты

Кампания завершилась не только достижением целей, но и заметным превышением прогнозируемых KPI. В итоге к концу кампании рекламный бюджет был расширен за счет пересплита с менее эффективных площадок.

Interpool занял третье место в рейтинге банка по привлечённым клиентам (по post-view атрибуции online-to-offline) среди медийных размещений.

На 74% выше была микроконверсия по сравнению с другими медиаформатами.

На графике представлено сравнение результатов, полученных от размещения аналогичных рекламных форматов через Interpool и других поставщиков трафика.

Этот кейс стал ярким примером того, как гибкость, открытый диалог и готовность работать на опережение превращают сложную задачу в историю успеха. Даже при жёстких условиях — ограниченных сроках, частых изменениях и высоких требованиях — мы достигли хороших результатов, которые превзошли бенчмарки клиента.