Кейс: как PepsiCo получил 5 млн уникальных контактов на киберспорте в «Одноклассниках»

Селлер Gazprom-Media Digital провел интеграцию в серию любительских киберспортивных турниров, организованных социальной сетью «Одноклассники». Турниры OK Challenge, спонспором которых выступила компания PepsiCo с брендом «Хрусteam MIX», собрали более 5 млн зрителей. В дальнейшем GPMD планирует проводить интеграции и в следующие турниры серии OK Challenge.

Соревнования проводились по четырем популярным играм — PUBG, Counter Strike: GO, Dota 2 и Hearthstone. Призовой фонд каждого турнира составлял 100 тысяч рублей: победитель получал 50 тысяч, за второе и третье место выплачивали по 30 и 20 тысяч соответственно.

Турниры проходили с января по март этого года. Принять участие мог любой желающий — один или в команде. Основной площадкой для трансляции стала группа «Киберспорт» в «Одноклассниках». Также трансляция была доступна во «Вконтакте», в YouTube и на площадке Twitch. Соревнования сопровождали профессиональные комментаторы.

Спонсором турнира выступила компания PepsiCo со своим новым продуктом — сухариками «Хрусteam MIX». Каждая трансляция начиналась с рекламного пре-ролла продукта, которые по итогам всех турниров собрали 4 млн показов.

Общий охват трансляции и их записей на всех площадках составил более 5 млн человек. Среди аудитории широко представлен мужской сегмент.

Татьяна Матвеева, медиадиректор GPMD: Реализованный нами и «Одноклассниками» спецпроект продемонстрировал, что наряду с поклонниками киберспорта в Рунете существует значительная любительская аудитория, которой интересны трансляции киберспортивных соревнований самого различного уровня. При этом на рынке по данному направлению пока мало доступных рекламных продуктов, хотя спрос на них существует, и брендам они интересны. Предложенное «Одноклассниками» решение позволило бренду «Хрусteam MIX» донести информацию о турнире не только до киберспортсменов и поклонников киберспорта, но и до максимально широкой геймерской аудитории. Став издателем востребованного контента и точкой входа, покрывшей различные интересы аудитории, социальная сеть предоставила бренду «Хрусteam MIX» доступ к максимально широкой аудитории.