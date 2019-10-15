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15.10.2019 в 12:00

Кейс: как PepsiCo получил 5 млн уникальных контактов на киберспорте в «Одноклассниках»

GPMD будет реализовывать спонсорские проекты в рамках турниров и дальше

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Селлер Gazprom-Media Digital провел интеграцию в серию любительских киберспортивных турниров, организованных социальной сетью «Одноклассники». Турниры OK Challenge, спонспором которых выступила компания PepsiCo с брендом «Хрусteam MIX», собрали более 5 млн зрителей. В дальнейшем GPMD планирует проводить интеграции и в следующие турниры серии OK Challenge.

Соревнования проводились по четырем популярным играм — PUBG, Counter Strike: GO, Dota 2 и Hearthstone. Призовой фонд каждого турнира составлял 100 тысяч рублей: победитель получал 50 тысяч, за второе и третье место выплачивали по 30 и 20 тысяч соответственно.

Турниры проходили с января по март этого года. Принять участие мог любой желающий — один или в команде. Основной площадкой для трансляции стала группа «Киберспорт» в «Одноклассниках». Также трансляция была доступна во «Вконтакте», в YouTube и на площадке Twitch. Соревнования сопровождали профессиональные комментаторы.

Спонсором турнира выступила компания PepsiCo со своим новым продуктом — сухариками «Хрусteam MIX». Каждая трансляция начиналась с рекламного пре-ролла продукта, которые по итогам всех турниров собрали 4 млн показов.

Общий охват трансляции и их записей на всех площадках составил более 5 млн человек. Среди аудитории широко представлен мужской сегмент.

Татьяна Матвеева, медиадиректор GPMD:

Реализованный нами и «Одноклассниками» спецпроект продемонстрировал, что наряду с поклонниками киберспорта в Рунете существует значительная любительская аудитория, которой интересны трансляции киберспортивных соревнований самого различного уровня. При этом на рынке по данному направлению пока мало доступных рекламных продуктов, хотя спрос на них существует, и брендам они интересны.

Предложенное «Одноклассниками» решение позволило бренду «Хрусteam MIX» донести информацию о турнире не только до киберспортсменов и поклонников киберспорта, но и до максимально широкой геймерской аудитории. Став издателем востребованного контента и точкой входа, покрывшей различные интересы аудитории, социальная сеть предоставила бренду «Хрусteam MIX» доступ к максимально широкой аудитории.

Екатерина Володина, маркетинг-менеджер «Хрустим»:

Своевременно отслеживать новые тенденции, возникающие среди интернет-пользователей, крайне важно для современного бренда. Одна из последних тенденций в интернет-видео — рост числа пользователей, которые перестают просматривать массу коротких роликов и все чаще переключаются на многочасовые live-трансляции по интересующей их теме.

Популярность игровых трансляций растет, переключение внимания аудитории с суперкороткого на супердлинный видеоконтент стало одним из трендов в среде поклонников киберспорта. В этой ситуации задача бренда — вовремя адаптироваться к меняющейся модели потребления видео и быть готовым оперативно скорректировать свои рекламные форматы.

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