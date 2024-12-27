Кейс FORX и Pro-Vision: как изменяется общественное мнение о мужском уходе

FORX — российский бренд уходовой косметики для мужчин, представленный на маркетплейсах и в розничных точках продаж в сетях «Магнит Косметик», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан». Несмотря на длительное присутствие на рынке, после ухода иностранных косметических компаний команда FORX приняла решение актуализировать коммуникационную стратегию бренда, чтобы занять опустевшую нишу доступного мужского ухода. За решением этой задачи они обратились в агентство Pro-Vision Communications, которое предложило сосредоточиться на продвижении в социальных сетях. Обо всех подробностях команда проекта рассказала Sostav.

Задача

Стратегическими задачами стали повышение узнаваемости FORX на рынке и косвенное стимулирование потребительского интереса к продукции.

Целевые аудитории

Целевая аудитория FORX была намеренно обозначена максимально широко:

Парни и мужчины от 25 до 45 лет, которые в повседневной жизни ограничиваются базовыми средствами по уходу за лицом, телом и волосами и ценят «мужественность упаковки» (в противовес унисекс-косметике).

Девушки и женщины от 25 до 45 лет, выступающие в роли дарителей продукции FORX — по поводам и без.

Ленар Хайрутдинов, генеральный директор АО «Аромат»: Забота о себе — признак силы, а не слабости. Но, несмотря на это, тема мужского ухода до сих остается табуированной в обществе. Мы хотели разрушить стереотипы о мужском уходе и показать, что уверенность начинается с малого: заботы о себе с помощью базовых средств. И сделать это актуально и с иронией.

Идея и реализация

Команда агентства предложила сосредоточиться на системном продвижении FORX в соцсетях. В феврале 2024 года была запущена масштабная диджитал-кампания, призванная обеспечить регулярные множественные касания с целевой аудиторией и «провести» потребителя по всем этапам воронки бренда — от формирования первичного знания о продукте до решения о покупке.

Кампания стартовала в преддверии гендерных праздников и объединила 3 флайта.

Запуск соцсетей бренда

В первую очередь необходимо было обеспечить постоянное присутствие FORX в соцсетях. Для этого команда агентства запустила контентное продвижение сообществ бренда во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». На раннем этапе оно включало:

создание официальных аккаунтов FORX;

разработку стратегии ведения сообществ;

кросс-постинг текстового и визуального контента;

рекламные кампании на охват постов и прирост аудитории;

ежедневную модерацию;

вовлекающие конкурсные активации.

Чуть позже к «Одноклассникам» и «ВКонтакте» добавился Telegram. Канал бренда решено было сделать менее формальным, а его контентное наполнение более самобытным, чтобы избежать конкуренции за клик.

Продвижение сайта и маркетплейсов

Параллельно стартовала рекламная кампания на продвижение сайта и официальных страниц FORX на Wildberries и Ozon. При выборе инструментов приоритет отдали РСЯ и «VK Рекламе», для каждой из которых подготовили креативы с фокусом на функциональных преимуществах продуктов, настроили таргетинги и протестировали несколько связок.

Интеграции у блогеров и кампания по «дескуфизации» мужчин

Учитывая популярность вертикальных видео, ставку сделали на YouTube Shorts, кампания проходила весной 2024 года, и тогда платформа еще не страдала от замедления. Изначально это были классические посевы у микроинфлюенсеров, обозревающих товары с маркетплейсов, наподобие Wildberries, Ozon и «Золотого Яблока». В дальнейшем стратегию скорректировали: расширили сплит площадок и придумали единую креативную концепцию с расчетом на виральность.

Летом 2024 года, на очередном пике популярности вирусного контента про «скуфов» и «альтушек», на YouTube, в TikTok, Instagram и в «VK Клипах» стартовала кампания «С FORX не соскуфишься». В течение двух месяцев блогеры публиковали короткие видео, сюжеты которых обыгрывали процесс «дескуфизации» мужчин с помощью уходовых средств FORX. По синопсису обычная пена для бритья или гель для душа «возвращала мужчин в свою лучшую форму, а женщин — в жизнь мужчин». Все ролики были сняты в характерном стиле авторов и носили различный характер — от ироничного до весьма откровенного. И ставка на виральность сыграла: самые популярные ролики набрали от 350 до 635 тыс. просмотров. А некоторые получили по 1,5 тыс. репостов.

Результаты

По итогам полугодовой кампании были достигнуты следующие результаты: