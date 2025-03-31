Кейс Fitness SHOCK: как наружная реклама помогла бренду спортивного питания

Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года запустила в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению категорий товаров на Wildberries. Одним из селлеров в категории «спортивное питание», который разместил наружную рекламу в рамках кампании, стал бренд Fitness SHOCK. В результате продажи начали расти быстрее, а к продвижению подключились новые бренды из разных категорий. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Реализация проекта проводилась в январе 2025 года. Бренд спортивного питания Fitness SHOCK использовал наружную рекламу в комбинации с инструментами продвижения на Wildberries.

Кампания была реализована в 45 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ижевск, Горно-Алтайск, Назрань, Сочи, Уфа и другие. Для привлечения внимания использовались различные форматы наружной рекламы: ситиформаты, ситиборды, суперсайты, пиллары.

Например, в Москве использовался различный инвентарь:

Результаты

По итогам размещения в Fitness SHOCK отметили эффективность наружной рекламы, среди ее достоинств назвав большой охват и возможность привлечь внимание новой аудитории.

«При запуске наружной рекламы нам важно, чтобы покупатель легко мог найти акционный товар на сайте. В последнее время мы размещались в наружной рекламе в рамках пакетного предложения. В январе 2025 года компания запустила наружную рекламу своей продукции, что позволило удвоить объем продаж по сравнению с декабрем прошлого года», — отметили в Fitness SHOCK.